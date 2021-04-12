60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе

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60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе
Фото https://www.roscosmos.ru/29853/Фото https://www.roscosmos.ru/29853/
Фото https://www.roscosmos.ru/29853/

В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил полет на корабле «Восток-1» на орбите Земли и стал первым человеком, покинувшим пределы земной атмосферы.

Космическая капсула была поднята ракетой «Восток» с космодрома Байконур. Аппарат сделал один виток вокруг Земли. Экспедиция продлилась 108 минут, став событием планетарного масштаба. Имя первого космонавта в один момент узнали люди на всех континентах. И именно тогда началась новая эра, эра освоения околоземного пространства.

День космонавтики сегодня широко отмечают во всей стране. Показывают фильмы, проводят тематические выставки в музеях, мастер-классы. Россиян с праздником поздравили космонавты, которые сейчас несут вахту на орбите.

фото https://1tv-ru.turbopages.org/1tv.ru/s/news/

Информацию подготовила Надежда Вах

Фото https://www.roscosmos.ru/29853/Фото https://www.roscosmos.ru/29853/
Фото https://www.roscosmos.ru/29853/
Фото https://www.roscosmos.ru/29853/Фото https://www.roscosmos.ru/29853/
Фото https://www.roscosmos.ru/29853/
Пнд, 12/04/2021 - 17:13

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