Югра занимает 4 место в национальном рейтинге развития событийного туризма в России

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Югра занимает 4 место в национальном рейтинге развития событийного туризма в России

Опубликован национальный рейтинг регионов по развитию событийного туризма на территории России. В рейтинге регионов (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), отражающем итоги 2019-2020 годов, наш регион занял четвертую строчку, уступив лишь Крыму и Краснодарскому краю и Ленинградской области. Всего в Золотой лиге – 30 регионов, а самих лиг – три: Золотая, Серебряная и Бронзовая. Всего в рейтинге оценивались 85 российских регионов.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по оценке Экспертного совета достойно представлен в Национальном рейтинге развития событийного туризма, что позволяет говорить о высоком уровне развития событийного туризма в Югре.

Каждый год на территории автономного округа проходит более 130 разнообразных мероприятий, ориентированных на туристов.

Это исторические реконструкции, театральные, музыкальные и кинофестивали, этно-праздники, вело и мотопробеги, регаты, водные и гастрофестивали, зрелищные соревнования и многое другое.

Более подробно ознакомиться с итогами рейтинга можно на сайте НАСТ: http://eventrating.2r.ru/

Справка: Проект «Национальный рейтинг развития событийного туризма России» реализуется с 2017 года. В его основе – интегрированная экспертная оценка, сформированная на основе компетентных мнений лидеров российской туриндустрии. Работа ведется в целях стимулирования повышения качества туристических событий, а также определения лучших практик и их распространения.

источник: Департамент промышленности Югры

Втр, 13/04/2021 - 11:22

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