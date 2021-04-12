А.С. Сопочина отмечает 70-летний юбилей

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Сегодня 70-летний юбилей отмечает хантыйский филолог, лингвист, общественник Аграфена Семёновна Сопочина. Она стояла у истоков создания фольклорного архива сургутских ханты. Аграфена Семёновна является автором учебно-методических пособий по сургутскому диалекту хантыйского языка.
Уважаемая Аграфена Семёновна!
От всей души поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!
В день Вашего рождения хотим сказать Вам много тёплых слов.
Вы родились в прекрасное время года – весной, в период пробуждения природы, вы – сама Весна!
Мы высоко оцениваем Ваши заслуги в деле сохранения сургутского диалекта хантыйского языка, а также Ваш вклад в социально-экономическое развитие обских угров.
Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за преданность делу, профессиональное мастерство и высокие жизненные принципы.
Пусть Вас оберегают и придают сил духи-покровители Сургутской земли!
Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, долголетия, дальнейших успехов в Вашей деятельности!
С уважением, Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
Тӑмхӑтӆ сәрханӆ хӑнты ясӑӊ ӆэрамтты, рәт ясӑӊ вәнӆтӑты киникайт хӑншты, оса вєрӑт тәты ими Аграфена Семёновна Сопочина 70-мит оӆа йис. Мўӊ ӆўвеӆа ар хошум ясӑӊ китӆўв.
Сәрханӆ ёхӆўв тынӑӊ эви,
Аграфена ешӑк имие!
Сєма питум хӑтӆэн пиӆа!
Нәптэн ӆапӑтъяӊа вмаӆ пӑта
Мўӊ нӑӊена ар тёпӑӊ ясӑӊ лупты ӆӑӊхаӆўв.
Нӑӊ тови пурайн сєма питсӑн.
Тови пиӆа сєма питсӑн – сўмтӑт щорхатсӑт, нӛрум нух вєрӆӑс.
Тови пура – щит шєӊк м пура:
Морты мўв эвӑӆт тухӆӑӊ войт юхӑтӆӑт,
Щит вўӆы омӑсты пура!
Щирн нӑӊ тащӑӊ пурайн сєма питсӑн.
Нӑӊ нумсӑӊ, муртайӊ имие, щирн нӑӊ щўняӊ хуят,
Нӑӊ сәрханӆ ёхӆӑн арӑт, моньщӑт, путрӑт
Нӑӊ мал мира ванӆтӑӆӑн!
м нумӑсн еӆӆы вәӆа!
Сәрханӆ мўв Найн-Вәртӑн ӆавӑӆман па нётман ат тӑйӆайн
Па нӑӊена па щом ат мӑӆ!
Тӑӆаӊ ёш па тӑӆаӊ кўр!
Хўв йис, хўв нәпӑт вәӆа!
Щиты щи еӆӆы уяӊа-пищӑӊа вәӆа!
«Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑнӑн рәпитты хуятӑт