Юных югорчан приглашают к участию в конкурсе на языках коренных народов

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Окружной детский конкурс на языках коренных малочисленных народов Севера «История родовых поселений» «Йис кәртӑт вәӆупсы» – «Йис пāвлыт ōлупса» – «Маня щиникуй мэвщат ӊэсыма» продолжает прием заявок.
Его участниками могут стать учащиеся югорских школ в возрасте 6-18 лет. Для этого необходимо в срок до 1 октября направить в адрес оргкомитета работы в печатном виде, в форме видеороликов на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык, иллюстрированные материалами автора. В качестве иллюстраций могут быть использованы фотографии, картины, изображения поселений с указанием года, населенного пункта и объекта изображения.
Конкурсные работы оцениваются по двум возрастным категориям: 6-12 лет и 13-18 лет.
Конкурс направлен на привлечение внимания детей и молодежи к истории и традициям коренных малочисленных народов Севера, потенциалу и перспективным направлениям развития малых поселений Югры, популяризацию хантыйского, мансийского и ненецкого языков.
Для участия необходимо заполнить заявку и вместе с работами направить на адрес электронной почты: gazeta@khanty-yasang.ru.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 октября. Положение о конкурсе, заявка на участие опубликованы на официальном сайте окружного департамента общественных и внешних связей.
Организаторы конкурса – департамент общественных и внешних связей Югры, объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», окружная телерадиокомпания «Югра».