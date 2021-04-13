В столице Югры выбрали лучший костюм Вороны

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В преддверии праздника народов ханты и манси «Вороний день», в Окружном Доме народного творчества прошел конкурс на лучший костюм Вороны. Соорганизатором мероприятия выступило региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Конкурсное жюри отсмотрело более 200 видеозаписей дефиле югорчан всех возрастов и это абсолютный рекорд за последние годы. Эксперты оценивали работы по эстетическому виду, применению нестандартных творческих и технических решений, а также соответствию заданной тематике.
Учитывая все критерии отбора, Лауреатами I степени в возрастной категории «От 17 лет и старше» были определены:
Вирясова Наталья Николаевна и творческий коллектив: Муханина Вероника, Малыш Дарья, Вильданова Арина, г. Пыть-Ях;
Кудашова Светлана, Сургутский район, г.п. Белый Яр;
Любительское объединение «ДекорПлюс», коллектив ДПТ«Комод», Сургутский район, с.п. Русскинская.
В возрастной категории «От 5 до 17 лет» победителем стала Абушова Карина, Ханты-Мансийский район, п. Луговской.
Увидеть работы победителей, а также полный перечень Лауреатов и Дипломантов можно на сайте Окружного Дома народного творчества.
Информацию о конкурсе можно узнать по телефону 8 (3467) 32-15-62.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»