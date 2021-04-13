В столице Югры выбрали лучший костюм Вороны

  • Русский
В столице Югры выбрали лучший костюм Вороны

В преддверии праздника народов ханты и манси «Вороний день», в Окружном Доме народного творчества прошел конкурс на лучший костюм Вороны. Соорганизатором мероприятия выступило региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Конкурсное жюри отсмотрело более 200 видеозаписей дефиле югорчан всех возрастов и это абсолютный рекорд за последние годы. Эксперты оценивали работы по эстетическому виду, применению нестандартных творческих и технических решений, а также соответствию заданной тематике.

Учитывая все критерии отбора, Лауреатами I степени в возрастной категории «От 17 лет и старше» были определены:

Вирясова Наталья Николаевна и творческий коллектив: Муханина Вероника, Малыш Дарья, Вильданова Арина, г. Пыть-Ях;

Кудашова Светлана, Сургутский район, г.п. Белый Яр;

Любительское объединение «ДекорПлюс», коллектив ДПТ«Комод», Сургутский район, с.п. Русскинская.

В возрастной категории «От 5 до 17 лет» победителем стала Абушова Карина, Ханты-Мансийский район, п. Луговской.

Увидеть работы победителей, а также полный перечень Лауреатов и Дипломантов можно на сайте Окружного Дома народного творчества.

Информацию о конкурсе можно узнать по телефону 8 (3467) 32-15-62.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Втр, 13/04/2021 - 15:57

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.