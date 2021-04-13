Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «ТИТУЛ» проведёт  годовое общее собрание

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В соответствии с Уставом ПАО «ИК СЗРМНС «Титул» (далее – «Общество») Совет директоров Общества принял решение о проведении 26 апреля 2021 года годового Общего собрания акционеров Общества со следующей Повесткой дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
Собрание состоится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15. Начало регистрации участников в 10.30 часов, начало собрания – в 12.00 часов. Проезд и проживание акционеров не оплачиваются. В случае отсутствия кворума собрание будет перенесено на 27 мая 2021 года. В случае проведения повторного собрания, о месте проведения собрания будет объявлено дополнительно.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» до всех акционеров доводится следующая информация:
1.По решению Совета директоров дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, установлена на 30.03.2021 г. (в случае переноса собрания – та же дата).
2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.
3. Все акционеры Общества имеют возможность ознакомиться по месту нахождения Общества в г. Ханты-Мансийске по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15 и его филиала в г. Москве по адресу г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62/35, стр.2 с информацией (материалами) к собранию, в т.ч. годовым отчетом и заключением аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год c 1 апреля 2021 года.
Акционеры, которые не смогут присутствовать на собрании, вправе проголосовать, распечатав и заполнив бланки бюллетеней и направив их по адресу, указанному в бюллетене. Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены до 23 апреля 2021 года включительно.
4. Реестр акционеров ведет Филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» в г. Ханты-Мансийск (г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15. Тел.: (3467) 33-17-41, 33-17-44).
Убедительно просим всех акционеров сообщить адрес своей электронной почты (e-mail) реестродержателю ПАО «ИК СЗРМНС «Титул». Это необходимо для оперативного информирования акционеров.
Совет директоров ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»