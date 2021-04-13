Прямой эфир с жителями Нижневартовского района проведет губернатор

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Онлайн-встречу с жителями Нижневартовского района проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» в пятницу, 16 апреля.
«Обсудим предложения по развитию муниципального образования, реализации национальных проектов», - написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.
Кроме того, в ходе встречи губернатор, администрация района, представители исполнительных органов государственной власти дадут ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент».
Модераторами прямого эфира станут фельдшер скорой помощи, мама-блогер Ирина Шминдрук, руководитель ресурсного центра НКО Нижневартовского района Андрей Спасибин, руководитель художественного коллектива «Детско-молодёжная студия телевидения «Нтv-шка» Нина Шамало
Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».
Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».