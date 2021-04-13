Прямой эфир с жителями Нижневартовского района проведет губернатор

  • Русский
Прямой эфир с жителями Нижневартовского района проведет губернатор
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Онлайн-встречу с жителями Нижневартовского района проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм»«ВКонтакте»«Одноклассники» в пятницу, 16 апреля.

«Обсудим предложения по развитию муниципального образования, реализации национальных проектов», - написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.

Кроме того, в ходе встречи губернатор, администрация района, представители исполнительных органов государственной власти дадут ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент».

Модераторами прямого эфира станут фельдшер скорой помощи, мама-блогер Ирина Шминдрук, руководитель ресурсного центра НКО Нижневартовского района Андрей Спасибин, руководитель художественного коллектива «Детско-молодёжная студия телевидения «Нтv-шка» Нина Шамало

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».  

Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

info@admhmao.ru

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Втр, 13/04/2021 - 16:55

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.