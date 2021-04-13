Выставочный проект «Ляма, ставшая судьбой» – подарок к юбилею Аграфены Семёновны Сопочиной

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Выставочный проект «Ляма, ставшая судьбой» – подарок к юбилею Аграфены Семёновны Сопочиной

Сегодня, 15 апреля, в 15:00 часов состоится открытие выставочного проекта  «Ляма, ставшая судьбой» в выставочном зале музея "Торум Маа" и в прямом эфире в соцсети Вконтакте

Напомним, 13 апреля 2021 года отметила юбилейный день рождения яркий, жизнерадостный человек с активной жизненной позицией, хорошо известный своим землякам, российским и зарубежным исследователям Аграфена Семёновна Сопочина.

Филолог, лингвист, исследователь сургутского диалекта хантыйского языка, автор многих учебников, учебных пособий, словарей, разговорников. С родной культурой и языковыми особенностями она охотно знакомит, общаясь с собеседниками любого возраста, выступая на лекциях в школах, на курсах повышения квалификации учителей, на семинарах в России и за рубежом.

Подарок имениннице от музея «Торум Маа» – выставка «Ляма, ставшая судьбой» – большая совместная с Аграфеной Семёновной работа. Выставочный проект продолжает цикл «История семьи в истории страны-след прожитой жизни» и познакомит с родословной Кантеровых, Песиковых, Сопочиных, Рынковых с рек: Ляма, Кедровая, Юган, Аккын Явын, Вынга. Основатель древа Кантеров Федор переселился на берега неспешной Лямы в начале ХIХ века с реки Пим.

В экспозиции представлены этнографические и бытовые предметы, документы, научные труды, фотографии из фонда этнографического музея «Торум Маа» и личного архива семьи Сопочиных (Песиковых).

Ждем Вас на открытии выставки!

Пресс-служба БУ "Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа"

Чт, 15/04/2021 - 10:15

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