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Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планируется проведение профилактического мероприятия «Операция «Наст»».
Цель операции «Наст» - предупреждение, выявление и пресечение фактов браконьерства в закрытые сроки охоты.
Мероприятие проводится в целях эффективного осуществления федерального государственного охотничьего надзора и в связи с метеорологическим прогнозом, возможностью образования плотной корки на поверхности снежного покрова, препятствующему передвижению диких копытных животных в Югре.
Срок проведения операции «Наст» с 16 по 25 апреля 2021 года.
В указанный период запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа государственными инспекторами Природнадзора Югры с привлечением сотрудников правоохранительных органов (Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре), производственных охотничьих инспекторов.
Итоги Операции «Наст» будут подведены 30 апреля 2021 года и размещены на сайте Природнадзора Югры».
Источник: Природнадзор Югры