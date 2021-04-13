Загрязнение реки Урьевский Еган

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Загрязнение реки Урьевский Еган
фото: Природнадзора Югрыфото: Природнадзора Югры
фото: Природнадзора Югры

Нижневартовским управлением 13.04.2021 в ходе проведения планового осмотра, обследования водных объектов установлено загрязнение р. Урьевский Еган химическими веществами (предположительно нефтью, нефтепродуктами).

В настоящее время сотрудниками ООО «Лукойл – Западная Сибирь» ведутся работы по ликвидации и устранению последствий аварии (инцидента).

В отношении ООО «Лукойл – Западная Сибирь» возбуждены дела по ч.4 ст.8.13, ст.8.5 КоАП РФ. Ведется административное расследование.

Проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения, масштаб загрязнения уточняется. 

Источник: Природнадзор Югры

фото: Природнадзора Югрыфото: Природнадзора Югры
фото: Природнадзора Югры
фото: Природнадзора Югрыфото: Природнадзора Югры
фото: Природнадзора Югры
Чт, 15/04/2021 - 10:28

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