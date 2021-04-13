Загрязнение реки Урьевский Еган

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Нижневартовским управлением 13.04.2021 в ходе проведения планового осмотра, обследования водных объектов установлено загрязнение р. Урьевский Еган химическими веществами (предположительно нефтью, нефтепродуктами).
В настоящее время сотрудниками ООО «Лукойл – Западная Сибирь» ведутся работы по ликвидации и устранению последствий аварии (инцидента).
В отношении ООО «Лукойл – Западная Сибирь» возбуждены дела по ч.4 ст.8.13, ст.8.5 КоАП РФ. Ведется административное расследование.
Проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения, масштаб загрязнения уточняется.
Источник: Природнадзор Югры