15 апреля - День экологических знаний

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Этот день ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества.
В России этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных природоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды.
Основная цель сегодняшнего праздника – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения, информирование общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически.
Экологическое просвещение и воспитание является одним из приоритетных направлений работы российских общеобразовательных учреждений. Ведь от экологической культуры подрастающего поколения зависит будущее всей планеты. Конечно, решить глобальные экологические проблемы возможно только совместными усилиями на общегосударственном и мировом уровне, но улучшить экологию места проживания по силам даже одному конкретному человеку.
В этот день в ВУЗах, школах, библиотеках и научных учреждениях российских городов проходят различные конференции, семинары, выставки, праздники, круглые столы и другие мероприятия, посвященные вопросам экологии и охраны окружающей среды. В большинстве случаев эти мероприятия организуются образовательными учреждениями всех уровней в тесном взаимодействии с органами власти, общественностью, учреждениями культуры и СМИ. Большую роль играет также привлечение всех желающих в различные природоохранные проекты и глобальные экологические акции, которые проходят во многих регионах России.
Важно также отметить, что День экологических знаний значим не только для тех, кто занимается экологическим просвещением и образованием, но и для всех жителей нашей планеты, ведь речь идет о безопасной жизни в будущем всех нас. Привитие экологической культуры сегодня – залог сохранения здоровья будущих поколений!
Источник: Природнадзор Югры