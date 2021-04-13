В окружной клинике Ханты-Мансийска началась вакцинация новой вакциной «Эпиваккорона»

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Теперь жители города смогут сами выбрать вакцину в ходе прививочной кампании. В медицинское учреждение поступила первая партия новой вакцины в количестве 800 доз. Это позволит 400 жителям города пройти вакцинацию и ревакцинацию.
«ЭпиВакКорона» ставится 2 раза с интервалом 2-3 недели. Новая вакцина отличается условиями хранения, – в холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов. Это позволит перевозить вакцину в термосумках и вакцинировать более широкие слои населения уже на рабочем месте. К сведению, «ГамКовидВак» («Спутник V») хранится в морозильниках при температуре до -18 градусов.
«ЭпиВакКорона» – вакцина однодозная, в одной ампуле – 1 доза. Ставится она дважды. Предназначена для всех граждан старше 18 лет. Теперь жители города смогут сами выбрать вакцину в ходе прививочной кампании: «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», или «ГамКовидВак» («Спутник V»), разработанный исследовательским центром Гамалеи. Обязательным в любом случае является осмотр пациента терапевтом перед вакцинацией. Только врач может дать разрешение на прививку.
Заведующая отделением медицинской профилактики Светлана Гасанова рассказала, что все дозы новой вакцины «ЭпиВакКорона» уже распределены между жителями города: «Это те пациенты, которые пожелали привиться только этой вакциной. Они передали заявку через нашу горячую линию или через госуслуги. С сегодняшнего дня мы их приглашаем, в ближайшее время первый компонент вакцины будет поставлен всем».
К сведению: «ЭпиВакКорона»– вторая российская вакцина от коронавируса, ее зарегистрировали осенью прошлого года. Как объясняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в отличие от «Спутника V», препарат центра «Вектор» является пептидным, он сделан из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. По словам Голиковой, обе вакцины от коронавируса не вызывают серьезных побочных эффектов, но «Спутник V» может быть «чуть-чуть реактогеннее».
Источник: Департамент здравоохранения Югры