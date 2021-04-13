Югорчан приглашают принять участие в «Диктанте Победы 2021»

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Международный исторический «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны пройдет 29 апреля.
Мероприятие организует «Единая Россия», российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры России».
Диктант Победы – тест на знание истории Великой Отечественной войны. Он включает 25 вопросов: 20 заданий на общую военно-историческую тему, 5 заданий посвящены региональной тематике. В этом году часть вопросов будет посвящена первому году войны, первым поражениям и победам, юбилею великих полководцев Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.
Принять участие в акции можно не только очно, придя на площадку проведения мероприятия, но и онлайн, зарегистрировавшись на сайте проекта. Уже сейчас можно пройти пробное задание.
Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий раз. В 2020 году свои знания смогли проверить более 1 миллиона человек. Площадки «Диктанта Победы» были открыты во всех регионах России, 76 странах мира.