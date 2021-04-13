Средства массовой информации, издаваемые в Югре на языках народов ханты и манси

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14 апреля состоялось заседание межведомственной комиссии при правительстве Югры по обеспечению развития коренных малочисленных народов Севера автономного округа под председательством заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева.
Заместитель начальника Управления по обеспечению открытости органов власти – начальник отдела планирования и аналитики Департамента общественных и внешних связей автономного округа Алина Халилова рассказала о мерах поддержки средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) в Югре на языках коренных малочисленных народов Севера:
– В государственной программе «Развитие гражданского общества» предусмотрены следующие меры поддержки:
1. Предоставление субсидии организациям, издающим средства массовой информации на языках коренных малочисленных народов Севера, учредителями (соучредителями) которых не являются органы государственной власти автономного округа или органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.
Так, в 2020 году субсидии предоставлены:
- ООО «Ханты-Пресс» на издание 6 номеров детского журнала «Хатлые» на хантыйском языке, тираж одного номера – 700 экземпляров;
- ООО «СосьваЭтноТур» на издание 6 номеров детского журнала «Витсам» на мансийском языке, тираж одного номера – 700 экземпляров.
2. Присуждение грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации на территории автономного округа, включая направление: «Популяризация науки, культуры, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремёсел, исторического и культурного наследия народов, населяющих автономный округ». В 2020 году грантовую поддержку получили:
- бюджетное учреждение «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» на поддержку социально значимого проекта «Мир олупса» в сетевом издании «Ханты Манси Мир». Проект направлен на сохранение и развитие культуры, традиционных промыслов и ремёсел народов, населяющих автономный округ. Материалы публикуются на трёх языках – хантыйском, мансийском и русском.
- муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска – редакция газеты «Варта» на поддержку социально значимого проекта «Мы – северяне», который посвящен 90-летию Югры и представляет серию материалов о культуре и традициях коренных малочисленных народов Севера.
3. Обеспечение выпуска окружных газет «Ханты ясанг» (тираж одного номера 2166 экз.) и «Луима сэрипос» (тираж одного номера 1710 экз.).
Издания выходят на 16-ти полосах с периодичностью 2 раза в месяц и размещаются с переводом на русский язык на сайте www.khanty-yasang.ru (сетевое издание «Ханты Манси Мир»).
4. Обеспечение трансляции информационных программ на родных языках, а также культурно-просветительских передач о традициях и культуре коренных малочисленных народов Югры:
– Ежемесячная информационная программа на языках народов ханты и манси «Увас мир путар»;
– Еженедельная программа на языке ханты и манси («Ёмвош шунянг ёх»);
– Еженедельная программа на русском языке («Угорское наследие»);
– Ежемесячный тележурнал «Финно-угорский мир» на русском языке, рассказывает о жизни российских финно-угров.
Также, в 2020 году редакцией газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» модернизирован сайт интернет-издания «Ханты Манси Мир», разработана мобильная версия сайта.
Далее мною, президентом Социально ориентированной некоммерческой организации «Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры» было рассказано о проектах, реализованных в 2020 году.
Так, нами реализованы следующие проекты:
– «Хантыйско-русский словарь», который издан на средства гранта губернатора автономного округа, тираж издания составил 2000 экземпляров (автор «Народный мастер России» Зоя Лозямова, руководитель проекта Ульяна Данило).
– «Обско-угорские песни в современном исполнении» (автор проекта - Ульяна Данило). При реализации проекта в профессиональной студии записаны песни на хантыйском и мансийском языках. Данный проект направлен на сохранение и популяризацию обско-угорских языков.
– «Виртуальные экскурсии по богатырским местам Югры» (куратор проекта Татьяна Николаевна Собольникова, кандидат исторических наук).
Также при непосредственном участии организации «Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры» подготовлены предложения о присуждении премии губернатора Югры по народным художественным промыслам следующим представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим на территориях традиционного природопользования: Сергею Васильевичу Кечимову, Евдокие Кузьминичне Молдановой, Ире Максимовне Покачевой и Марии Степановне Молдановой.
Затем на заседании был рассмотрен вопрос об итогах реализации плана мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы и утверждении плана мероприятий на последующий период.
Материал подготовила Ульяна Данило