Мастерице Галине Шияновой исполнилось 65 лет

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Сегодня жительница окружной столицы, мастерица, представительница тундровых ненцев Галина Токчевна Шиянова отмечает 65-летний юбилей.
Мы, журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», от всей души поздравляем её с этой замечательной датой.
Уважаемая Галина Токчевна, от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Вы – носитель традиционной культуры, вы – творческий человек, помимо традиционных женских ремёсел, вы осваиваете и декоративно-прикладное искусство других народов, что вызывает уважение. Вы – участник различных конкурсов, выставок, практических семинаров и мастер-классов, многому научили молодое поколение югорчан, за что мы выражаем Вам огромную благодарность.
В связи с 65-летием желаем Вам всего самого наилучшего: крепкого сибирского здоровья, долголетия, бодрости, хорошего настроения, пусть родные, близкие, друзья и все окружающие радуют Вас, а Вы радуйте нас своими новыми выставками, передавайте свои знания по традиционным женским ремёслам молодому поколению!