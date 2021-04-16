«Современное состояние наших родных языков – это «быть или не быть»

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Накануне депутаты Государственной Думы РФ, члены Комитета по делам национальностей вновь подняли актуальный вопрос о необходимости разработки Правительством РФ порядка утверждения алфавитов и правил орфографии языков коренных малочисленных народов.
Напомним, что в октябре 2020 года во втором чтении был принят закон "О внесении изменений в статью 3 Закона "О языках народов РФ". Согласно законопроекту, порядок утверждения норм языков коренных малочисленных народов, правил орфографии и пунктуации этих языков определяется Правительством РФ. Принятие законопроекта в третьем чтении возможно только после подготовки Правительством РФ нормативно-правовых документов.
«Вопрос нормирования очень актуален для родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как сказал знаменитый писатель Чингиз Айтматов: «Бессмертие народа в его языке». Формирование алфавита и письменности коренных жителей Югры – народов ханты и манси - складывалось непросто. В начале 30-х годов 20 века был разработан алфавит на основе латыни. А затем - на основе кириллицы. Не все буквы русского алфавита могут передать звучание наших языков. И эти проблемы не решены до сих пор. Что касается мансийского языка, благодаря исследованиям доктора филологических наук Евдокии Ивановны Ромбандеевой, его письменность приведена к единым правилам, уточнен алфавит, выпущены учебные пособия для подготовки учителей. В 2019 году издана новая линейка современных учебников по мансийскому языку с 1 по 9 класс. Драматичность же позиции хантыйского языка - в следующем. Задержка с изданием современных учебников и методических пособий связана с некой конфликтной ситуацией по причине отсутствия единого алфавита. Есть предложенная рядом ученых концепция единого литературного языка. Однако восточный диалект сильно отличается от северного (казымского), который взят ими за основу. Наличие живого восточного диалекта, являющееся достоинством хантыйского языка, рассматривается как досадное препятствие, которое повлечет за собой дополнительные расходы. По авторитетному мнению целого ряда российских и венгерских лингвистов, идея по внедрению единого литературного языка в случае с хантыйским языком — нежизнеспособна. Лингвисты отмечают, что сейчас, когда остро стоит вопрос спасения родных языков, живой восточный диалект - это показатель силы языка. Я разделяю это мнение. По совершенствованию алфавита нужна согласованная программа действий людей, пишущих на хантыйском языке, совместно с ведущими научными лингвистическими центрами. И нужна всемерная поддержка самостоятельного восточного диалекта. Учебник, выпущенный по нему венгерской исследовательницей Мартой Чепраги, вызывает восхищение у преподавателей родных языков. Современное состояние наших родных языков — это «быть или не быть». Спасти их мы сможем только вместе с научным сообществом, федеральными органами власти и администрациями регионов,» - отметила депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Татьяна Гоголева.
Ирина Пономарева