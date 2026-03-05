Форма поиска

В России разработают стратегию развития госдизайна до 2030 года

05.03.2026

Обновленную стратегию развития госдизайна на ближайшие пять лет создадут в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Работа будет вестись на конференции экспертного сообщества Мастерской государственного дизайна. Мероприятие станет важным шагом в создании единого профессионального подхода к государственному дизайну – сфере, которая напрямую влияет на качество городской среды, визуальные коммуникации государства и формирование современного и узнаваемого российского стиля. Стратегия будет использоваться в том числе при формировании образовательных программ «Сенежа» и реализации совместных проектов с ведущими федеральными и региональными партнерами.

С момента создания Мастерской государственного дизайна в «Сенеже» в 2024 году обучение по очным и заочным программам прошли более четырех тысяч государственных служащих и свыше одной тысячи дизайнеров, а участники представили решения более 60 дизайн-задач по запросам региональных партнеров. Конференция станет ключевой площадкой для объединения профессионалов, работающих на стыке дизайна и государства.

«Мастерская управления «Сенеж» сегодня  точка сбора профессионального сообщества. Мы последовательно укрепляем статус методического центра, задающего стандарты качественного проектирования для государстваЭкспертная конференция сообщества для нас  важнейший ежегодный инструмент развития. Это возможность сверить часы с лидерами индустрии, наполниться актуальной информацией и, главное, применить этот опыт для актуализации наших образовательных программ и формирования более точных, востребованных предложений для партнеров», – отметил руководитель Мастерской госдизайна в «Сенеже» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вячеслав Правдзинский.

В конференции примут участие более 100 ведущих специалистов в сфере госдизайна – представители дизайн-команд и центров компетенций, практикующие специалисты (дизайнеры, архитекторы, стратеги, урбанисты, медиа-менеджеры), представители органов власти, образовательных организаций, профессиональных союзов, фондов и НКО.

«Миссия конференции  объединить профессиональное сообщество вокруг единых принципов и стандартов реализации государственных дизайн-задач и тиражировать лучшие практики для всех уровней власти: от федерального до муниципального», – добавил Вячеслав Правдзинский.

В течение двух дней участников ждет насыщенная деловая программа: стратегическая сессия по разработке предложений по адаптации и внедрению лучших практик в деятельность органов государственной власти, панельные дискуссии с участием руководителей ключевых институтов развития, а также обмен опытом с коллегами из разных регионов и ведомств, возможность найти партнеров для будущих проектов.

Участники конференции в «Сенеже» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» сформируют актуальную повестку госдизайна в России, определят ключевые вызовы и тренды, а также обсудят, каким образом государственный дизайн влияет на качество городской среды, визуальные коммуникации государства, организацию общественных пространств и событий.

Также в ходе конференции планируется обновить экспертную базу специалистов и спикеров, готовых участвовать в продвижении темы госдизайна на ключевых площадках, в образовательных программах «Сенежа», интервью и профессиональных публикациях.

Ключевым итогом станет стратегия развития госдизайна в России на ближайшие пять лет. По оценке организаторов, этот документ позволит быстрее внедрять эффективные дизайн-подходы в государственных проектах, повышать качество коммуникации между государством и гражданами, будет использоваться в совместных проектах с ведущими региональными и федеральными партнерами.

