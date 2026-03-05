В России разработают стратегию развития госдизайна до 2030 года
Обновленную стратегию развития госдизайна на ближайшие пять лет создадут в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Работа будет вестись на конференции экспертного сообщества Мастерской государственного дизайна. Мероприятие станет важным шагом в создании единого профессионального подхода к государственному дизайну – сфере, которая напрямую влияет на качество городской среды, визуальные коммуникации государства и формирование современного и узнаваемого российского стиля. Стратегия будет использоваться в том числе при формировании образовательных программ «Сенежа» и реализации совместных проектов с ведущими федеральными и региональными партнерами.
С момента создания Мастерской государственного дизайна в «Сенеже» в 2024 году обучение по очным и заочным программам прошли более четырех тысяч государственных служащих и свыше одной тысячи дизайнеров, а участники представили решения более 60 дизайн-задач по запросам региональных партнеров. Конференция станет ключевой площадкой для объединения профессионалов, работающих на стыке дизайна и государства.
«Мастерская управления «Сенеж» сегодня – точка сбора профессионального сообщества. Мы последовательно укрепляем статус методического центра, задающего стандарты качественного проектирования для государства. Экспертная конференция сообщества для нас – важнейший ежегодный инструмент развития. Это возможность сверить часы с лидерами индустрии, наполниться актуальной информацией и, главное, применить этот опыт для актуализации наших образовательных программ и формирования более точных, востребованных предложений для партнеров», – отметил руководитель Мастерской госдизайна в «Сенеже» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вячеслав Правдзинский.
В конференции примут участие более 100 ведущих специалистов в сфере госдизайна – представители дизайн-команд и центров компетенций, практикующие специалисты (дизайнеры, архитекторы, стратеги, урбанисты, медиа-менеджеры), представители органов власти, образовательных организаций, профессиональных союзов, фондов и НКО.
«Миссия конференции – объединить профессиональное сообщество вокруг единых принципов и стандартов реализации государственных дизайн-задач и тиражировать лучшие практики для всех уровней власти: от федерального до муниципального», – добавил Вячеслав Правдзинский.
В течение двух дней участников ждет насыщенная деловая программа: стратегическая сессия по разработке предложений по адаптации и внедрению лучших практик в деятельность органов государственной власти, панельные дискуссии с участием руководителей ключевых институтов развития, а также обмен опытом с коллегами из разных регионов и ведомств, возможность найти партнеров для будущих проектов.
Участники конференции в «Сенеже» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» сформируют актуальную повестку госдизайна в России, определят ключевые вызовы и тренды, а также обсудят, каким образом государственный дизайн влияет на качество городской среды, визуальные коммуникации государства, организацию общественных пространств и событий.
Также в ходе конференции планируется обновить экспертную базу специалистов и спикеров, готовых участвовать в продвижении темы госдизайна на ключевых площадках, в образовательных программах «Сенежа», интервью и профессиональных публикациях.
Ключевым итогом станет стратегия развития госдизайна в России на ближайшие пять лет. По оценке организаторов, этот документ позволит быстрее внедрять эффективные дизайн-подходы в государственных проектах, повышать качество коммуникации между государством и гражданами, будет использоваться в совместных проектах с ведущими региональными и федеральными партнерами.