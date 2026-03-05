Эффективность работы рыбоохраны Югры в УрФО вышла на первое место
4 марта в Ханты-Мансийске руководители надзорных ведомств подвели итоги работы отдела госконтроля по охране рыбных ресурсов Югры за 2025 год. Руководитель Нижнеобского управления Росрыболовства Иван Матаев отметил, что по эффективности рыбоохраны Югра в Уральском федеральном округе вышла на первое место.
По словам Ивана Матаева, основным направлением работы рыбоохраны была охрана ценных сиговых пород рыбы. Рейды рыбинспекторов вместе с коллегами из Росгвардии дают хорошие результаты. Здесь не только охрана сиговых, но и комплексная программа по воспроизводству этих пород рыбы, оперативно-профилактические мероприятия, которые проводятся на реках округа. Рыбоохрана Югры не останавливается на достигнутых результатах, эффективно и качественно выполняет свою работу.
Начальник отдела госконтроля по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Руслан Романчук, выступая с докладом об итогах работы за 2025 год, рассказал, что за прошлый год сотрудниками рыбоохраны Югры вместе с заинтересованными ведомствами на водных объектах рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было проведено 797 контрольно-надзорных мероприятий. В ходе работы было вскрыто 1 159 нарушений, из них 554 в отношении сибирского осетра и стерляди, было возбуждено 112 уголовных дел для нарушителей законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Также было изъято 3 872 орудия рыболовства, 1,5 тонны рыбы, наложен арест на 134 водных транспортных средства. Также инспекторами был выявлен ущерб рыбным запасам Российской Федерации на сумму более 5 млн рублей, который в настоящее время уже возмещён. Кроме этого, сотрудниками рыбоохраны выдано 1 807 разрешений на вылов водных биоресурсов в целях осуществления промышленного рыболовства. Этот лов составил 6,4 тысячи тонн рыбы разных пород. Рыбаками-любителями было зарегистрировано 2 710 сетных орудий рыболовства для осуществления ими любительского промысла на водных объектах Югры. Во время проведённых работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов на территории Югры в 2025 году было выпущено 61,3 млн молоди сиговых видов рыбы и 3,2 млн молоди осетровых видов рыбы. Отделом госконтроля постоянно продолжается реализация комплексной программы по восстановлению популяции нельмы, муксуна и чира. В 2025 году все плановые мероприятия по рыбоохране реки Обь, а также и Северной Сосьвы были выполнены в полном объёме.
Руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский подчеркнул, что с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» в реки Югры они выпустили более 20 млн мальков сибирского осетра.
Для целей усиления надзора на водных объектах округа, помимо моторных лодок Отдела госконтроля по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, были задействованы маломерные суда Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. В связи с этим полковник полиции, начальник Управления Росгвардии Югры Евгений Симаков сказал: «Эта совместная работа идёт на пользу обеим структурам. Росгвардия всегда обеспечивает порядок, защиту инспекторов при исполнении ими служебного долга, а заодно приобретает новые навыки своей работы на воде. В прошлом году мы вместе провели 18 рейдов».
Заканчивая совещание, Руслан Романчук отметил, что на территории округа имеются многие виды рыбной ловли, начиная традиционным и заканчивая промышленным, и всё это надо постоянно контролировать. В планах на 2026 год у окружной рыбоохраны остаются рейды, профилактика и работа со всеми рыбоводными организациями автономного округа.
Владимир Енов