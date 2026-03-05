Отделение СФР по ХМАО-Югре в 2025 году назначило досрочную пенсию по старости 133 многодетным мамам
В 2025 году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначило пенсию досрочно 133 многодетным мамам. Они вышли на заслуженный отдых раньше общеустановленного возраста. Из них 54 — мамы пятерых и более детей, 20 — югорчанки, родившие четверых детей, и 59 — мамы троих детей.
Мамы с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше достижения пенсионного возраста — в 57 лет. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат на четыре года раньше — при достижении 56-летнего возраста. Многодетные мамы с пятью и более детьми выходят на заслуженный отдых в 50 лет.
Мамы двух и более детей, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях также могут уйти на отдых в 50 лет.
«Право на получение страховой пенсии досрочно имеют также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав, то она может выйти на пенсию только на общих основаниях. Кроме того, на момент назначения пенсии женщина должна не только заниматься воспитанием детей, но и иметь периоды официальной занятости», – отметила управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Для назначения досрочной пенсии в 2026 году необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). При расчёте ИПК за календарный год учитывается воспитание детей: за первого ребёнка начисляется 1,8 балла, за второго —3,6, за третьего и четвёртого — по 5,4 балла.
С 2026 года закон предусматривает включение в страховой стаж периодов ухода за всеми детьми, что позволит увеличить размер пенсии мам с пятью и более детьми. Периоды ухода засчитываются в страховой стаж при условии, что им предшествовали или за ними следовали периоды работы с начислением и уплатой страховых взносов.
Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
