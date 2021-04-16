Второй день работы Ассамблеи деятелей культуры и искусства Югры - в разгаре!

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В Центре искусств для одаренных детей Севера состоялся мастер - класса Екатерины Мечетиной - заслуженной артистки РФ, члена президиума Совета по культуре и искусству при президенте РФ, президента и художественного руководителя молодежного фестиваля "Зелёный шум".⠀
Три студентки учреждения продемонстрировали свое мастерство и получили советы и рекомендации от Екатерины Мечетиной:
"Конечно, нужно слушать больше самих себя. В случае неудачи будет виноват не сторонний человек, а только собственные уши, которые не слушали и не контролировали. Легче всё исправить на раннем этапе, чем потом переучиваться. В вузе с вами вряд ли уже будут заниматься столь подробно. Сейчас максимальный момент, когда можно всё впитать, так что, будьте послушными, не спорьте с вашими педагогами".
Далее Екатерина Мечетина приняла участие в круглом столе с участием руководителей органов управлений культуры муниципальных образований Югры. Тема: "Детские школы искусств. Возрождение". Финансирование, материально-техническая база учреждений - эти и другие вопросы были в центре обсуждения. Не обошли вниманием и формат дистанционного обучения, который применялся во время пандемии:
"Я обучаю сейчас студентку, готовится к консерватории, живёт в Сеуле, - поделилась своим опытом Екатерина Мечетина, - Я её вживую не видела ни разу. И тем не менее, мы с ней уже и экзамены сдаём. В целом, система не подходит для малышей. Но мне кажется, что нет опасности, что этот формат перейдёт в одну из образовательных норм".
Свой визит в Ханты-Мансийск Екатерина Мечетина завершит сольным концертом "Русские картины", который пройдёт сегодня в 19:00 в концертно-театральном центре "Югра-Классик". Он пройдёт в рамках IX молодёжного фестиваля искусств "Зелёный шум".
Медиацентр КТЦ Югра-Классик