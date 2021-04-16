Второй день работы Ассамблеи деятелей культуры и искусства Югры - в разгаре!

  • Русский
Второй день работы Ассамблеи деятелей культуры и искусства Югры - в разгаре!

В Центре искусств для одаренных детей Севера состоялся мастер - класса Екатерины Мечетиной - заслуженной артистки РФ, члена президиума Совета по культуре и искусству при президенте РФ, президента и художественного руководителя молодежного фестиваля "Зелёный шум".⠀

Три студентки учреждения продемонстрировали свое мастерство и получили советы и рекомендации от Екатерины Мечетиной:

"Конечно, нужно слушать больше самих себя. В случае неудачи будет виноват не сторонний человек, а только собственные уши, которые не слушали и не контролировали. Легче всё исправить на раннем этапе, чем потом переучиваться. В вузе с вами вряд ли уже будут заниматься столь подробно. Сейчас максимальный момент, когда можно всё впитать, так что, будьте послушными, не спорьте с вашими педагогами".

Далее Екатерина Мечетина приняла участие в круглом столе с участием руководителей органов управлений культуры муниципальных образований Югры. Тема: "Детские школы искусств. Возрождение". Финансирование, материально-техническая база учреждений - эти и другие вопросы были в центре обсуждения. Не обошли вниманием и формат дистанционного обучения, который применялся во время пандемии:

"Я обучаю сейчас студентку, готовится к консерватории, живёт в Сеуле, - поделилась своим опытом Екатерина Мечетина, - Я её вживую не видела ни разу. И тем не менее, мы с ней уже и экзамены сдаём. В целом, система не подходит для малышей. Но мне кажется, что нет опасности, что этот формат перейдёт в одну из образовательных норм".

Свой визит в Ханты-Мансийск Екатерина Мечетина завершит сольным концертом "Русские картины", который пройдёт сегодня в 19:00 в концертно-театральном центре "Югра-Классик". Он пройдёт в рамках IX молодёжного фестиваля искусств "Зелёный шум".

Медиацентр КТЦ Югра-Классик

Пт, 16/04/2021 - 16:12

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.