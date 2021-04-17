Наталья Комарова встретилась с жителями Нижневартовского района онлайн

- Русский
Модераторами встречи выступили фельдшер скорой помощи, мама-блогер Ирина Шминдрук, руководитель художественного коллектива «Детско-молодёжная студия телевидения «NTV-шка» Нина Шамало и жительница Излучинска Екатерина Козарева.
В ходе эфира исполняющая обязанности главы Нижневартовского района Татьяна Колокольцева доложила о результатах реализации нацпроектов и жилищных программ в прошлом году и о планах на 2021 год. Так, В 2020 году деятельность администрации района была направлена на решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации, губернатором Ханты-Мансийского автономного округ, Думой района. В районе реализуются мероприятия 6 национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Образование», «Демография», «Культура». В отчетном периоде национальными проектами установлено 39 целевых показателя, которые полностью достигнуты. В 2020 годах плановый показатель по вводу жилья национального проекта «Жилье и городская среда» исполнен на 100%, в эксплуатацию введено 16 тыс. кв.м. На начало года аварийное жилье отсутствует в поселке городского типа Излучинск, в деревне Вата, в селе Большетархово, поселке Аган, селе Ларьяк. «Для выполнения задачи, поставленной Президентом Российской Федерации по ликвидации аварийного и непригодного жилья, нам необходимо расселить до 2024 года еще 8,9 тыс. кв.м.», - сказала врио главы.
Отметим, что в ходе исполнения проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с применением механизмов инициативного бюджетирования в населенных пунктах построено 5 детских площадок, 4 - спортивных, 2 сквера, 2 памятных знака и 9 общественных территорий. За развитие практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Юры Нижневартовский район удостоен гранта в размере 6,4 млн руб.
Переходя к разговору с жителями Нижневартовского района, глава региона Наталья Комарова отметила, что каждая тема должна быть отработана, а на все вопросы жителей даны компетентные ответы, исполнены поручения.
Так, в ходе эфира стало известно, что в селе Охтеурье отремонтировали водоочистной комплекс, благодаря чему сельчане получили чистую водопроводную воду.
Просьбу обратить внимание на качество воды опубликовала Татьяна Рябинина в комментариях к посту губернатора в Инстаграм.
«Я уже обращалась по поводу качества воды. Я многодетная мама, и у меня нет возможности покупать воду в бутылках», - сказала Татьяна Рябинина.
К дате прямого эфира главы региона проблему решили. Как сообщила местные жители, теперь из-под крана течет чистая вода. «Сейчас проблема решена, водоочистной комплекс отремонтирован, мы очень рады. От лица всех жителей выражаю огромную благодарность вам и главе Нижневартовского района Борису Саломатину за чистую воду в нашем селе», - поблагодарила член общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города Валентина Медвецкая.
Начальник цеха ЖКХ в Охтеурье Александр Тыщенко добавил, что летом прошлого года в селе отремонтировали две скважины и прогуммировали два резервуара. В апреле завершились работы по модернизации водоочистного комплекса: ввели в работу резервуар для отстаивания, демонтировали два фильтра и поставили вместо них четыре более современных. Новые системы фильтрации осветляют и обезжелезивают воду. Теперь качество водопроводной воды соответствует требованиям санитарного законодательства.
Также в рамках инициативного бюджетирование в селе Покур вскоре начнется устройство спортивной площадки по ул. Белорусской. Это инициатива жителя села, волонтера Марии Комоновой, чей проект получил высокую оценку в первом региональном конкурсе инициативных проектов граждан. «Спортивный зал находится только в средней школе, поэтому возникает необходимость создания спортивной площадки для детей, которая станет местом активного отдыха молодежи и взрослых», - рассказала югорчанка.
«Любая инициатива как чиновников, так и жителей должна приносить задуманные результаты, поэтому спасибо Марии и ее команде за этот проект. Это крайне важно», - отметила Наталья Комарова.
Всего во время встречи было обсуждено более 20 вопросов, актуальных для жителей Нижневартовского района. «Обращаю внимание руководителей муниципалитетов, и не только Нижневартовского района, всех коллег на важность того, чтобы вопросы жителей находились в зоне вашего внимания», - сказала Наталья Комарова в завершение эфира.