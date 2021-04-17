О будущем Югры – на встрече с главой региона

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Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие во встрече фракции «Единая Россия» в Думе округа с Губернатором региона Натальей Комаровой. Разговор шел о реализации национальных проектов, решении текущих задач.
По окончании встречи Борис Хохряков прокомментировал встречу для представителей средств массовой информации: «Мы поблагодарили Губернатора и Правительство округа за то, что была поддержана инициатива партии «Единая Россия» и были выделены дополнительно порядка 800 миллионов рублей на региональный проект «Комфортная городская среда». Это позволит благоустроить очень много дворов, мест общего пользования, появятся новые ландшафтные зоны, спортивные и детские площадки.
Но есть предложение не останавливаться и двигаться дальше. И мы предложили заглянуть в будущее Югры, ее архитектурного облика. Когда в конце прошлого года Наталья Владимировна обращалась с Посланием к жителям Югры и депутатам автономного округа, она предложила разработать и внедрить «Югорский стандарт развития городов и поселений». И вот уже буквально в понедельник мы эту тему будем рассматривать на заседании фракции «Единая Россия».
Я считаю, что это очень правильное направление, потому что оно основано на пожеланиях граждан и наша задача собирать все предложения и способствовать, чтобы они быстрее воплощались в жизнь. Это командная работа всех членов партии. Импульс этому дополнительно будет дан во время предварительного голосования. Поэтому все мы должны встречаться с людьми, слышать избирателей, прислушиваться к их мнению и делать все, чтобы жизнь в городах и районах Югры становилась лучше».
Пресс-секретарь Председателя Думы
автономного округа