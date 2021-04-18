Ряд культурных объектов посетила губернатор в Ларьяке

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В ходе рабочей поездки в село Ларьяк Нижневартовскогорайона губернатор Югры Наталья Комарова посетила ряд культурных объектов, работа которых направлена на достижение показателей национального проекта «Культура».
Так, губернатор посетила памятную стелу. Монумент был установлен в 2020 году в рамках проекта «Народная инициатива» на средства окружной субсидии по развитию исторических и иных местных традиций к 260-летию села. Стоимость реализации проекта составила более 800 тысяч рублей.
Также в ходе поездки Наталья Комарова посетила строящийся объект «Культурно-образовательный комплекс в сельском поселении Ларьяк». Учреждение позволит создать условия для гармоничного, творческого объединения и взаимодействия людей разных возрастов, а также повысить качество услуг в сфере культуры, способствовать реализации творческого потенциала и развитию духовности жителей района.
В будущем здании также планируется разместить библиотеку, оборудовать площади под выставочные экспозиции, кабинеты для оказания услуг по дополнительному образованию, организации кружков, помещения для проведения культурно-массовых мероприятий.
Общая площадь объекта - 2 778 кв. м. Строительная готовность объекта 50%. В настоящий момент выполнен монтаж металлокаркаса здания, ведутся работы по устройству цокольной части здания, по кладке стен 1-го и 2-го этажей, работы по устройству внутренних перегородок и монолитных участков перекрытия.
Кроме того, губернатору представили историко-культурный комплекс, где презентовали опыт проведения реставрационных работ на памятнике архитектуры ХIХ века регионального значения – доме купца П.А.Кайдалова. В настоящие время на территории объекта ведется строительство церкви.
Коллекция фонда музея насчитывает более 400 предметов с датировками конец XIX – ХХ вв. и включает предметы материальной культуры коренных малочисленных народов Севера, а также предметы русской материальной культуры. В создании и пополнении музейного фонда активное участие принимают жители села, осуществляющие дарение экспонатов.