Опыт Югры по созданию «IT-стойбищ» будет представлен на постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов

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Губернатор Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов примут участие в 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов «Обеспечение цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера» в ходе рабочий поездки в Сургутский район на стойбище Степана Кечимова.
На совещании глава региона представит опыт Югры по обеспечению цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера на примере регионального проекта «IT-стойбище». Отметим, что за время реализации проекта на территориях традиционного природопользования установлено 26 точек доступа к сети «Интернет», к которым подключены 568 семей (2 239 человек).
Также в ходе поездки губернатор примет участие вовсероссийском совещании «Коренные малочисленные народы: цифровое равенство, сильные институты, последствия пандемии COVID-19» Федерального агентства по делам национальностей. В числе участников – представители органов государственной власти 28 регионов традиционного расселения коренных малочисленных народов, региональных общественных объединений.
На повестке совещания - обеспечение доступа к информационно-коммуникационным технологиям жителей населенных пунктов в местах проживания коренных народов; услугами связи и доступа к интернету; профилактика технических, экономических, культурных, образовательных, языковых и иных аспектов цифрового неравенства, характерных для коренных малочисленных народов с учетом их образа жизни; региональные практики по профилактике последствий пандемии COVID-19 в условиях всеобщей самоизоляции.
Кроме того, участники обсудят совершенствование работы советов представителей коренных малочисленных народов практики проведения конкурсных, образовательных и иных проектов, направленных на институциональное развитие, формирование социальных компетенций, гражданского и правового самосознания коренных малочисленных народов, развитие системы соглашений между неправительственными организациями коренных малочисленных народов и органами власти.