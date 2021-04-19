В Югре утвержден новый порядок выплат ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет

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Члены правительства Югры 16 апреля утвердили новый порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом стало известно по итогам очередного заседания, состоявшегося под председательством первого заместителя губернатора Алексея Шипилова.
Так, размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей - 8 153 рубля, 12 230 рублей и 16 306 рублей на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка соответственно.
Отметим, что если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения (16 281 рубль), то выплата будет назначаться в размере 75%.
Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100%.
Исполняющая обязанности директора департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа Светлана Круглова добавила, что перерасчет выплаты с 1 января текущего года в новых размерах получат те семьи, которые являлись получателями выплаты в первом квартале текущего года. «Охват жителей составит более 35 тысяч семей», - сказала она.