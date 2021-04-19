Татьяна Гоголева: «Диктант Победы» можно будет написать и в самых отдаленных стойбищах нашего округа

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Татьяна Гоголева: «Диктант Победы» можно будет написать и в самых отдаленных стойбищах нашего округа

29 апреля во всех регионах страны пройдет масштабная патриотическая акция «Диктант Победы».

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано 72 площадки, на которых жители региона смогут написать диктант. В основном это - образовательные учреждения. Зарегистрироваться и пройти пробный тест можно уже сейчас на сайте диктантпобеды.рф.

«Эта  акция объединила истинных патриотов родной земли не только в России, но и в других странах.  За 2019 - 2020 годы «Диктант Победы» написали 1,5 миллиона человек. В 2021 году акция состоится в 80 странах. Я обязательно приму участие в таком масштабном и важном для сохранения истории  Великой Победы мероприятии. Мой дед, Яков Семенович Хатанев, отдал жизнь во имя Победы, прорывая кольцо блокады Ленинграда. Много коренных жителей округа ушли на фронт. В каждой семье бережно хранят память о тех, кто ковал Победу на войне или в трудовом тылу. Их подвиг неоценим. Призываю моих земляков отдать дань уважения истории нашей страны и принять участие в «Диктанте Победы». Отмечу, что написать диктант можно как на специальной площадке, так и онлайн. Благодаря этому принять участие смогут жители даже самых отдаленных стойбищ нашего округа», - рассказала депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева.

Организаторами «Диктанта Победы»  выступили: партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы».

Ирина Пономарева

Пнд, 19/04/2021 - 16:20

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