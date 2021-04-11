В Югре выделены дополнительные средства на объекты благоустройства

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В Югре выделены дополнительные средства на объекты благоустройства

В соответствии решением правительства Югры сумма на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий увеличена на 811 млн рублей.

Среди них предусмотрены 329 млн рублей на софинансирование муниципальных образований для реализации проектов – победителей и финалистов конкурса «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», благоустройство общественных территорий; на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований на 2021 год предусмотрено 482,4 млн рублей.

Так, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» дополнительно будет обеспечено финансирование: в Нягани на благоустройство парка в микрорайоне №13 жилого района «Центральный» 113,1 млн рублей; в Покачах на благоустройство «Теплого берега» озера «Молодежное» – 20,4 млн рублей; в Урае на набережную реки Конда имени Александра Петрова – более 9 млн рублей; в Когалыме на набережную реки Ингу-Ягун  – 15,4 млн рублей; на благоустройство набережной реки в пгт. Излучинск   – 38 млн рублей; на центральный парк в Советском – 97,4 млн рублей; на благоустройство общественной территории в 6-й микрорайоне в пгт. Федоровский – 17,7 млн рублей; на благоустройство территории «Белой горки» лыже-роллерная трассы в Белоярском – 9,7 млн рублей; на благоустройство общественной территории в поселке Сорум Белоярского района – 8,1 млн рублей.

Отметим, что всего в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено свыше 1,5 млрд рублей, в том числе средства бюджета региона - 1 млрд рублей; средства федерального бюджета – 454,6 млн рублей, из них сумма гранта - 280 млн рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство 63 дворовых территорий и 60 общественных, в том числе на реализацию 4 проектов-победителей всероссийского конкурса (Урай, Когалым, Покачи, Нягань).

Отметим,  что с инициативой увеличить финансирование на благоустройство
городов и сёл выступила фракция «Единая Россия» в Думе автономного округа.  Предложение было поддержано Губернатором Югры и Правительством автономного округа.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на всей территории России пройдет голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На специальном сайте https://86.gorodsreda.ru/ югорчане в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год. В голосовании может принять участие каждый желающий старше 14 лет.

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Втр, 20/04/2021 - 11:08

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