Депутаты Думы Югры обсудили Югорский стандарт развития населенных пунктов

- Русский
19 апреля на заседании депутатской фракции «Единая Россия» в Думе Югры депутаты обсудили Югорский стандарт развития населенных пунктов региона. Речь об этом проекте уже шла в минувшую пятницу в ходе встречи фракции с Губернатором Югры Натальей Комаровой. В обсуждении принял участие Председатель окружной Думы Борис Хохряков.
Представил наработки директор Департамента строительства округа Кирилл Мыскин. Он отметил, что на федеральном уровне разработан Стандарт комплексного развития территорий. Это документ, определяющий основные подходы к формированию и развитию территорий жилой и многофункциональной застройки в соответствии с потребностями и запросами жителей, а также с учетом индивидуальных особенностей развития городов России и лучших международных практик в сфере формирования и преобразования городской среды.
В Югре разрабатывается стандарт комплексного развития территорий населенных пунктов «Югорский стандарт», который сейчас проходит этап обсуждения с жителями округа, бизнес-сообществом, органами местного самоуправления.
«В конце прошлого года Губернатор Югры Наталья Комарова обращалась с Посланием к жителям региона и депутатам Думы автономного округа и предложила разработать, а затем внедрить Югорский стандарт развития городов и поселений, – отметил Борис Хохряков. – Члены партии «Единая Россия» в округе видят востребованность темы благоустройства гражданами на примере проекта по формированию комфортной городской среды и других решений, мы активно включены во все проекты по этой теме и в проект Югорского стандарта, в частности. Мы все должны идти в люди, общаться с ними, слышать их, делать наши города и поселения комфортными для проживания. Потому, что Югорский стандарт будет формироваться совместно с жителями округа, это такая общая работа, по сути – сбор наказов».
Стоит добавить, что данная система стандартов направлена на формирование целостной городской среды и органичное включение новой застройки в сложившуюся часть, высокий уровень функционального и визуального разнообразия в любой части территории, экологической безопасности, пешеходной и транспортной доступности, современных стандартов жизни, качества и жизнестойкости городской среды.
Депутаты-единороссы Думы округа рекомендовали внести в проект свои предложения и дополнения, а на следующем заседании фракции «Единая Россия» в Думе округа еще раз обсудить проект.
По материалам inform.dumahmao