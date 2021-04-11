Журналист газеты «Ханты ясанг» в числе победителей творческого конкурса «Думать по-югорски»

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В окружной столице были подведены итоги творческого конкурса «Думать по-югорски» за 2020 год, который ежегодно проводит Дума автономного округа. Торжественная церемония награждения журналистов состоялась 19 апреля в КТЦ «Югра-Классик».
Заявки на конкурс направили 21 автор и журналистский коллектив. Всего члены жюри рассмотрели 135 материалов. Конкурсные работы оценивались по четырем критериям – аргументированность и глубина раскрытия темы, оригинальность и выразительность авторского стиля, общественная значимость и периодичность опубликования материалов.
Открывая церемонию награждения и поздравляя журналистов, председатель Думы Югры Борис Хохряков отметил, это первая живая встреча после долго перерыва.
– Таких встреч нам реально не хватало на протяжении всего 2020 года, и я хочу надеяться, что пандемия потихоньку отступает, и такие мероприятия будут регулярными, – сказал Борис Хохряков.
Также он поблагодарил журналистов за работу и пожелал новых творческих успехов.
Затем были озвучены итоги конкурса «Думать по-югорски» за 2020 год.
Первое место поделили между двумя участниками – старшим корреспондентом общественно-политической газеты «Новости Югры» (Ханты-Мансийск) Алексеем Нейманом и редактором отдела экономики парламентской газеты «Тюменские известия» (Тюмень) Андреем Фатеевым.
За второе место были награждены коллектив общественно-политической газеты «Югорское обозрение» (Нефтеюганский район) и директор телерадиокомпании «Лангепас+» (Лангепас) Вероника Крылович.
Третье место в творческом конкурсе «Думать по-югорски» заняли заместитель директора общественно-политической газеты «Ханты ясанг» (Ханты-Мансийск) Надежда Вах и специальный корреспондент окружной телерадиокомпании «Югра» (Ханты-Мансийск) Василий Сысуев.
Людмила Теткина