Наталья Комарова: Развитие коренных народов – предмет особого внимания Правительства Югры

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов приняли участие во совещании «Коренные малочисленные народы: последствия пандемии COVID-19, цифровое равенство, сильные институты» в ходе рабочей поездки в Сургутский район на стойбище Степана Кечимова.
В формате видеоконференцсвязи участие также приняли представители органов власти регионов традиционного проживания коренных народов Российской Федерации, представители общественных объединений коренных народов России.
На повестке совещания - региональные практики преодоления цифрового неравенства коренных народов, работа в пандемию COVID-19. Руководитель ФАДН Игорь Баринов отметил, что в Югре, Якутии и на Ямале, в ряде других регионов обеспечены высокие стандарты по обеспечению прав коренных народов. По его словам, реализуемые практики требуют оценки, адаптации и тиражирования, где это возможно. «Россия является территорией исконного проживания 47 таких народов на территории 28 регионов. Образ жизни, способы самообеспечения и расселения, промышленное развитие ставят их системы жизнеобеспечения в более уязвимое положение по сравнению с окружающим большинством. Особенно это затрагивает сообщества, ведущие традиционный образ жизни, проживающие на межселенных и труднодоступных территориях», - сказал глава агентства.
Он также добавил, что в период пандемии COVID-19 десятки тысяч людей, ведущих традиционный образ жизни, столкнулись с нарушением привычного цикла жизнеобеспечения, включая доступ к социальной и торгово-снабженческой инфраструктуре, в том числе к цифровой. «Решить эти вопросы только в рамках механизмов реализации федерального закона «О связи» и региональных программ цифровизации очевидно нельзя. Требуется акцентировать на это и иные отраслевые программы. Эффективны адресные управленческие инициативы по примеру регионального проекта «IT – стойбище» в Югре», - акцентировал внимание Игорь Баринов.
В этой связи Наталья Комарова отметила, что в соответствии с рекомендациями Федерального агентства по делам национальностей во время пандемии коронавирусной инфекции для югорчан из числа коренных народов созданы адресные меры поддержки. Так, обеспечено оперативное информирование о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции; предоставлена единовременная денежная выплата; организовано обеспечение товарами первой необходимости; обеспечен доступ к услугам здравоохранения и средствам индивидуальной защиты.
«Развитие коренных народов - предмет особого внимания правительства Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе создана система управления этими вопросами, ориентированная на участие коренных народов в формировании, принятии и реализации важных решений. Отмечу, очагов заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в местах традиционного проживания коренных народов не допущено. Организована вакцинация», - сказала губернатор.
Также Наталья Комарова в ходе совещания отметила, что в Югре 99,98% граждан имеют доступ к мобильной связи, 99,91% - к широкополосному доступу в Интернет. «Для обеспечения цифрового равенства в 2018 году правительством автономного округа разработан проект «IT-Стойбище». Первый экспериментальный комплект оборудования спутниковой связи для доступа к интернету был установлен на стойбище оленевода Василия Пяка в Белоярском районе. Жители стойбища прошли курсы цифровой грамотности, научились пользоваться цифровыми услугами и сервисами, общаться с родными через видеосвязь. Партнерами проекта выступают общественная организация «Спасение Югры» и крупнейшие нефтегазодобывающие компании: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл»», - добавила глава региона.
Отметим, с помощью проекта «IT-Стойбище» коренные жители получили неограниченный доступ к информации и услугам цифрового телевидения; социальным услугам; дистанционному обучению; участию в принятии управленческих решений в режиме видеоконференцсвязи с органами власти. Кроме того, коренные народы получили доступ к 50 государственным и муниципальным услугам в сфере традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности в электронном виде.
«Интернет дал старт новому проекту: «Стойбищная школа – сад». 13 семей коренных жителей получают образовательные услуги в дистанционной форме. Для жителей стойбищ стали доступны основные культурно-образовательные ресурсы: литературная карта Югры, электронная библиотека, депозитарий, - сказала губернатор. - Сегодня мы с Игорем Вячеславовичем в гостях у оленевода Степана Кечимова. На его стойбище теперь есть Интернет. Он может общаться с вами и всем миром. Здесь же дети Степана, дети семьи Ермаковых готовятся к школе, учатся».
В ходе совещания Наталья Комарова предложила нормативно закрепить возможность получения услуг в сфере занятости в дистанционной форме для граждан, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов и после снятия ограничительных мер. «В период действия ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, правительством Российской Федерации приняты временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных. Учитывая отдаленность и труднодоступность территорий компактного проживания коренных народов, данное решение стало для них большой поддержкой», - отметила губернатор.