Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры посвящается

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23 апреля в 14 часов Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» проводит субботник, посвященный Международному дню памятников и исторических мест и Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры.
Основной площадкой Всероссийского дня заботы станет здание по адресу: ул. Комсомольская, 30, которое в официальных документах именуется как объект культурного наследия регионального значения «Пожарное депо. 1946 г.».
Ранее на этом месте было построенное в 1934 году старейшее здание Ханты-Мансийска - «Пожарная каланча», которое было самым высоким строением, с которого обозревался весь город. В 2000-х здание прошло реконструкцию.
С 2019 года здесь располагается Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», продолжая нести его охранительные функции, и создавая здесь – в центре города - островок традиционной культуры коренных жителей Югры.
В рамках субботника предполагается на внутренней площадке административного здания создать МАЛЕНЬКУЮ ДЕРЕВНЮ - интерактивное стойбище со всеми необходимыми его атрибутами: чумом, лодками, вешалами для сетей, лабазами и другими необходимыми элементами.
Приглашаем всех желающих: работников музеев и других учреждений культуры, добровольцев и общественников, пожарных и чиновников - всех неравнодушных в деле сохранения памятников истории и культуры.
Создадим «МАНЬ ПАВЫЛ» - маленькое интерактивное стойбище – вместе. Стойбище, которое будет согревать своим теплом, дарить знания, где посетители смогут узнать о чудесной, древней культуре обских угров, принять участие в мастер-классах и унести с собой частичку древней культуры, изготовленную своими руками.
Телефон для контактов: Кондин Вячеслав Юрьевич
+7 (3467) 36-25-52 доб. 109 KondinVU@torummaa.ru