Послание Президента РФ в прямом эфире

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Сегодня, 21 апреля в 12.00 московского времени, началась прямая трансляция Президента РФ Владимира Путина. Ежегодное Послание Федеральному Собранию будет посвящено главным образом внутренним вопросам.
Владимир Владимирович Путин признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией. Он подчеркнул, что миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть.
По его словам, семья, дружба, взаимовыручка и сплоченность в России вышли на первый план, страна всегда будет защищать эти ценности.
Путин назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Нужно вновь выйти на устойчивый рост численности населения.
Президент призвал россиян максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей для борьбы с коронавирусной инфекцией, потому как решение задачи формирования коллективного иммунитета к осени во многом зависит от самих граждан.
Владимир Путин предложил обсудить в ближайшее время проблемы здравоохранения на заседании Госсовета. Он поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров, запустив их с 1 июля для граждан всех возрастов. Необходимо реализовать дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности. Путин заявил, что всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе. В ближайшие три года в села поступят дополнительно 5 тысяч машин скорой помощи.
Мероприятие продолжается в прямом эфире, подключайтесь.
Тамара Мерова