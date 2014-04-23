Александр Новьюхов выступил с докладом на 20-ой сессии Постоянного Форума ООН по вопросам коренных малочисленных народов

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Александр Новьюхов выступил с докладом на 20-ой сессии Постоянного Форума ООН по вопросам коренных малочисленных народов

Мероприятие проходит в Нью-Йорке в штаб квартире ООН с 19 по 30 апреля.

В этом году делегация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимает участие в сессии в формате видеоконференции.

Как рассказал региональный парламентарий, от автономного округа на постфорум заявлено 5 докладов. Югорчане поделятся с мировым сообществом опытом устранения цифрового неравенства и передачи традиционных знаний, особенностями административно-территориального устройства.

В ходе диалога «Мир, правосудие, сильные институты и участие коренных народов в принятии решений» Александр Новьюхов отметил имеющиеся в Югре наработки по заявленной теме.

Так, в Думе Югры работает 3 представителя коренных народов, действует специальный коллегиальный орган Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера, ключевым механизмом обеспечения взаимодействия коренных жителей и органов власти является общественный Совет представителей коренных народов Севера при Правительстве.

«Коренные жители не являются сторонними наблюдателями общественной и политической жизни региона. Они работают в 25 общественных советах при органах власти различного уровня, избираются депутатами представительных органов и главами поселений, становятся членами Общественной палаты», - уточнил первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов.

Завершая выступление, парламентарий подчеркнул, что Югра готова делиться опытом, открыта для новых знаний по вопросам, обозначенным повесткой ООН.

Помощник депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра  Новьюхова
Михаил Еремеевский

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Ср, 21/04/2021 - 14:59

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