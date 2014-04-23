Александр Новьюхов выступил с докладом на 20-ой сессии Постоянного Форума ООН по вопросам коренных малочисленных народов

- Русский
Мероприятие проходит в Нью-Йорке в штаб квартире ООН с 19 по 30 апреля.
В этом году делегация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимает участие в сессии в формате видеоконференции.
Как рассказал региональный парламентарий, от автономного округа на постфорум заявлено 5 докладов. Югорчане поделятся с мировым сообществом опытом устранения цифрового неравенства и передачи традиционных знаний, особенностями административно-территориального устройства.
В ходе диалога «Мир, правосудие, сильные институты и участие коренных народов в принятии решений» Александр Новьюхов отметил имеющиеся в Югре наработки по заявленной теме.
Так, в Думе Югры работает 3 представителя коренных народов, действует специальный коллегиальный орган Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера, ключевым механизмом обеспечения взаимодействия коренных жителей и органов власти является общественный Совет представителей коренных народов Севера при Правительстве.
«Коренные жители не являются сторонними наблюдателями общественной и политической жизни региона. Они работают в 25 общественных советах при органах власти различного уровня, избираются депутатами представительных органов и главами поселений, становятся членами Общественной палаты», - уточнил первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов.
Завершая выступление, парламентарий подчеркнул, что Югра готова делиться опытом, открыта для новых знаний по вопросам, обозначенным повесткой ООН.
Помощник депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра Новьюхова
Михаил Еремеевский
#UNPFII20 #WeAreIndigenous # UNPFII20RUSSIA #WeAreIndigenousRAIPON #КоренныеНароды #АлександрНовьюхов #АКМНССиДВРФ #ПостфорумООН2021