Югорчане присоединятся к всероссийскому экологическому субботнику

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Всероссийский субботник, посвященный городской среде и экологичному поведению, пройдет во всех муниципальных образованиях Югры 24 апреля. Он организован Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с «Единой Россией».
Субботник пройдет в рамках акции «Зеленая Весна». Уборка запланирована до 24 мая включительно. Принять участие могут все желающие.
Участников мероприятия ждут традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.
В муниципалитетах автономного округа центральной точкой притяжения станут скверы, парки, территории фонтанов и административных зданий, главные улицы, береговые зоны. В Ханты-Мансийске, например, горожане соберутся в районе стелы «Памятный знак первооткрывателей земли Югорской»; в Когалыме – в парке Победы, возле скульптурных экспозиций; в Югорске – в парке по ул. Менделеева, на прилегающих территориях к зданиям ледового дворца и клуба «Юный техник», Храма Сергия Радонежского; в Покачах – в сквере «Таежный», на Лыжной базе.
Проведение субботников поддержат добровольцы, которые также будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства. Напомним, в этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.