Мастер-классы от Оксаны Сидак

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Добрыми вестями поделилась с нами Оксана Сидак (Пуховец) из города Белоярский. На апрель и май месяцы выпадают несколько традиционных и народных праздников, которые невозможно упустить. Оксана Васильевна, как общественный деятель, волонтёр и неравнодушный человек, принимает активное участие в подготовке календарных городских мероприятий.
Не так давно она записала на видео мастер-класс «Подарок Вороне». Такой конкурс был объявлен семейным клубом «Хатлые» при Белоярском отделении «Спасение Югры» ко дню празднования Дня Вороны у обских угров. Оксана Сидак с сыном Богданом изготовили сувенир для кухни «Ворону-пакетницу». «Оказывается, так приятно вовлекать семью в творческий процесс, такое умиление», – делится впечатлением наша мастерица. Вы также можете найти и посмотреть это видео по хэштегу #CИДИМДОМА#ЗАНИМАЕМСЯТВОРЧЕСТВОМ
21 апреля Оксана Сидак провела мастер-класс по изготовлению символа Победы – красной гвоздики. Мероприятие прошло в здании детской библиотеки города Белоярский среди учеников 3 школы. Школьникам сначала рассказали о символах этого цветка и георгиевской ленточки, потом дружно принялись за работу. У всех ребят получились очень красивые гвоздики, которые оформили в общую корзину и с ней они пойдут на парад ко дню Победы.
В календаре событий впереди православный праздник Пасхи, поэтому мастерица готова подключиться и к этому мероприятию. А мы, в свою очередь, хотим поздравить её с юбилейной датой. 16 апреля Оксане Васильевне исполнилось 55 лет! Мы желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия, креативных идей и исполнения желаний.
Тамара Мерова