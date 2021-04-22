Татьяна Гоголева: «Послание Президента стало самым социально ориентированным за всю историю»

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«На мой взгляд, послание Президента России Владимира Владимировича Путина стало, пожалуй, самым социально ориентированным за всю историю», – написала на своей страничке «Вконтакте» депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева.
Татьяна Гоголева подчеркнула, что Президент уделил большое внимание поддержке семей с детьми, образованию и медицине. И уже в этом году будут введены новые меры, которые позволят укрепить благосостояние семей.
«Мне особенно радостно, что Владимир Владимирович услышал чаяния народа и подчеркнул в своем выступлении значимость подготовки педагогических кадров как основы воспитания и обучения наших детей. 10 миллиардов рублей планируется выделить на модернизацию материально-технической базы педагогических ВУЗов. Также все государственные ВУЗы страны смогут получить гранты на новые проекты. Их размер очень солидный – до 100 млн. рублей. Надеюсь, что в рамках предложенных мер будет выделено финансирование на создание необходимой инфраструктуры для подготовки специалистов по родным языкам коренных малочисленных народов»,– отметила депутат Государственной Думы.
Также Президент поставил задачу в каждом национальном проекте предусмотреть раздел для поддержки молодых людей. По мнению Татьяны Гоголевой, молодежь коренных малочисленных народов, как никто другой, нуждается в помощи государства.
– И вторая важная для меня тема, о которой говорил Владимир Владимирович, – это экологическая безопасность, – поделилась Татьяна Гоголева. – Многие ученые отмечают экологизированное сознание коренных малочисленных народов. Мы привыкли жить в единении с природой. Её боль – наша боль. Президент отметил, что катастрофа, произошедшая недавно в Норильске, не должна повториться. Все промышленные компании обязаны нести ответственность за несоблюдение экологических норм, за вред, нанесенный природе: «Получил прибыль за счет природы – убери за собой». Эта проблема очень актуальна и для нашего округа. Приму активное участие в разработке и обсуждении соответствующего законопроекта, принять который Владимир Владимирович поручил уже в весенней сессии.
Напомним, торжественное оглашение ежегодного послания президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ состоялось 21 апреля. В 2021 году выступление главы государства было посвящено развитию страны, демографии и мерам социальной поддержки граждан.
Людмила Теткина