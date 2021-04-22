Председатель Думы Югры Борис Хохряков прокомментировал Послание Президента страны

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21 апреля Президент России Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию.
Комментируя Послание главы государства, председатель Думы Югры Борис Хохряков отметил отдельный блок, в котором президент говорил о поддержке семей, воспитывающих детей, особо выделив семьи, в которых есть только один родитель, и семьи с низким доходом.
Затем Б.С. Хохряков сказал:
– Что касается Югры, то в нашем регионе давно создана и работает крепкая законодательная база, которая оказывает всестороннюю поддержку семьям с детьми. У нас есть почти три десятка видов мер социальной поддержки семьям с детьми: при рождении ребенка, многодетным семьям, семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды и семьям с низким уровнем доходов. Что касается последней категории, которой Президент уделил особое внимание, то в Югре работают пять видов пособий.
Кроме этого, Владимир Владимирович говорил о новых выплатах, которые должны появиться в 2021 году.
Отметим, в Югре уже реализуется подобная практика. Единовременную выплату в размере 7 975 рублей на ребёнка могут получить родители, постоянно проживающие в Югре, дети которых идут в первый класс. На первоклассника выплату в размере 11 180 рублей имеют право получить многодетные семьи, а также на школьников и студентов профобразовательных учреждений, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе. Также материальную помощь на подготовку детей к школе получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
Людмила Гурьева