Югорчане примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года»

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Югорчане примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года»

В Югре прошло заседание оргкомитета конкурса «Семья года Югры», на котором обсуждались кандидатуры югорских семей для участия во Всероссийском финале ежегодного семейного конкурса.

В номинации «семья – хранитель традиций» автономный округ представит семья Козак из Нефтеюганска, победители окружного этапа конкурса в 2020 году в номинации «трудовая династия». Три поколения семьи трудятся на педагогическом поприще. Семья ежегодно участвует в школьных, городских и всероссийских конкурсах. Традицией стало участие Козаков в акции «Бессмертный полк».

В номинации «Многодетная семья» - Пантелеевы из Нефтеюганска. Воспитывают 5 детей, в том числе 3 опекаемых. Семья ведет здоровый и активный образ жизни, родители поддерживают интересы детей, развивают в каждом ребенке таланты. В этой семье очень любят играть в настольные игры.

В номинации «Молодая семья» - Бродко из Лангепаса. Молодые родители воспитывают 3 детей. Спорт стал общим увлечением будущих супругов. Все в этой семье катаются на лыжах, велосипедах, самокатах, коньках, тюбингах.

В номинации «Золотая семья» - Ерныховы из с. Казым Белоярского района. Воспитали 5 детей. Семейный стаж – 52 года. Супруги - из рода оленеводов и охотников. В своих детях, внуках они воспитывают уважительное отношение к культуре своего народа, показывают своим примером, как важно сохранять национальные обычаи и традиции и передавать их из поколения в поколение.

В номинации «Сельская семья» - Речкины из п. Алябъевский Советского района. Воспитали 3 детей. Речкины – работники лесной промышленности в 5 поколениях. Общее увлечение семьи - приусадебный участок, с которого собирают урожай, делают заготовки на долгую сибирскую зиму.

Напомним, автономный округ с 2016 года принимает участие во Всероссийском конкуре «Семья года». За это время приняли участие 17 югорских семей. В 2020 году победителями стали Мякишевы из Нефтеюганска в номинации «Молодая семья».

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Чт, 22/04/2021 - 15:46

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