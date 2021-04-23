В лесах Югры объявлен пожароопасный период

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В лесах Югры объявлен пожароопасный период
Фото imag.oneФото imag.one
Фото imag.one

С 23 апреля в лесах Югры установлен пожароопасный период. Первый в этом году пожар возник по вине местного населения на землях Урайского лесничества. В течение часа службы Базы авиационной и наземной охраны лесов потушили возгорание.

«Все силы и средства Авиалесоохраны Югры работают в режиме полной готовности. Окружная специализированная диспетчерская служба перешла на круглосуточный режим работы. Мы призываем югорчан быть внимательными при посещении лесов, пойм рек: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты», – акцентировал внимание жителей региона директор Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Для организации своевременного мониторинга и тушения природных возгораний в автономном округе утвержден сводный план тушения лесных пожаров. Согласно документу участие в противопожарных и профилактических мероприятиях наряду с формированиями Авиалесоохраны Югры примут участие аварийно-спасательные группы, арендаторы лесных участков, недропользователи, казачьи общества и подразделения добровольных пожарных.

За пожарной ситуацией в лесах региона будут следить в круглосуточном режиме с помощью информационных систем «Ясень», «ТИС Югры» и «ИСДМ-Рослехоз», задействуют беспилотные летательные аппараты. Авиационное патрулирование югорских лесов будет вестись по 19 новым маршрутам, протяженность которых составит свыше 9 тысяч километров, что полностью покрывает территорию региона.

Отметим, в Югре на 3,8 млн. гектаров увеличили охраняемую от лесных пожаров площадь. Территорию зоны, где раньше распространение огня в лесу лишь контролировали, сократили на 36%.

Сообщить о возникшем возгорании в лесу или вблизи лесного массива можно в единый диспетчерский пункт Авиалесоохраны Югры
8 (3467) 33-15-46, на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефону экстренных служб 112.

Напомним, в минувшем году пожароопасный сезон в автономном округе начался 25 апреля. Первое лесное возгорание потушили 5 мая. Всего же за весенне-летний период ликвидировали 470 природных  пожаров.

Департамент недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Фото imag.oneФото imag.one
Фото imag.one
Фото imag.oneФото imag.one
Фото imag.one
Пт, 23/04/2021 - 11:13

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