Ирина Максимова: «Практически больше 90% внимания в Послании было уделено внутренним вопросам страны»

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Ирина Максимова: «Практически больше 90% внимания в Послании было уделено внутренним вопросам страны»

Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова высказалась о Послании президента Федеральному собранию: «Российский лидер сказал, что тот ковидный вызов, который мы пережили за целый год, показал нашу сплочённость и силу в единстве».

Также И.И. Максимова отметила, что объёмное по содержанию Послание президента говорит о том, что сейчас страна преодолела очень тяжёлые последствия коронавируса, выходит на новую ступень развития, направленную на восстановление здоровья человека, поддержку семей с детьми, уделяя особое внимание людям труда.

Подытоживая своё мнение, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова отметила: «Думаю, что главная мысль программного выступления лидера государства — если мы все сплачиваемся, помогаем друг другу и работаем, как один механизм, то у нас всё всегда получается!»

Людмила Гурьева

Сб, 24/04/2021 - 14:34

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