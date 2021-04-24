Инициативы югорчан по благоустройству поддержаны на окружном уровне

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Подведены итоги регионального конкурса инициативных проектов. Из 100 поступивших заявок был отобран 81 проект из 15 городов и 41 поселения.
В конкурсе принимали участие городские округа и муниципальные районы автономного округа с инициативными проектами жителей по благоустройству общественных, дворовых территорий. Организатором выступает департамент общественных и внешних связей Югры совместно с центром «Открытый регион».
Наталья Комарова в своих социальных сетях отметила возможности инициативного бюджетирования как реального механизма самоуправления, прямого влияния граждан на развитие своей территории. «Новые современные общественные пространства, спортивные площадки, скверы, арт-резиденции и образовательные пространства в соответствии с этими проектами югорчане получат уже до конца этого года. Эти обязательства взяли на себя авторы проектов», - добавила губернатор.
Всего из окружного бюджета на реализацию проектов-победителей будет направлено 225 млн рублей. Наибольший инициативный рейтинг получили проекты Урая и Радужного.
Так, 1 место занял проект о развитии и популяризации биатлона, лыжных гонок в Урае. Инициаторы планируют улучшить материально-техническую базу спортивной школы «Старт». 2 место - реконструкция помещения, работа по обустройству соляной комнаты в детском саде № 16 «Снежинка» Радужного. 3 место - обустройство места отдыха с установкой беседки в Урае в районе управления социальной защиты населения.
Ознакомиться с проектами югорчан можно на официальном сайте «Инициативное бюджетирование Югры».
Напомним, что с 26 апреля по 30 мая жители Югры также могут принять участие в отборе территорий для благоустройства. В этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».