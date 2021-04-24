Вопросы и предложения жителей Пыть-Яха обсудили онлайн

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Губернатор автономного округа Наталья Комарова сегодня, 24 апреля, провела очередную онлайн-встречу с югорчанами, посвященную эффективности реализации национальных проектов в Пыть-Яхе.
Модераторами встречи выступили общественный деятель, член общественного совета Пыть-Яха, Молодежного совета при главе города Александр Калашник, учитель МБОУ СОШ №6, председатель городской профсоюзной организации работников учреждений образования Эльмира Балабан, победительница 4 этапа конкурса «Активный югорчанин» Гульназ Ахметьянова, блогер-активист, автор проектов Махмади Якубов.
В прямом эфире участники оценили ход реализации нацпроектов в городе, ответили на свыше 30 вопросов и предложений жителей Пыть-Яха.
«По социологическому исследованию по итогам 2020 года Пыть-Ях вошел в редкую группу городов, в которых число благоприятных и неблагоприятных оценок граждан по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления примерно равны - 29 благоприятных на 26 неблагоприятно оцениваемых жителями показателей. Это большой, пока не обеспеченный должной реакцией запрос жителей Пыть-Яха на развитие территории, позитивные изменения», - сказала Наталья Комарова.
Губернатор также отметила, что значительная часть неудовлетворительных оценок жителей города так или иначе пересекается с магистральными темами послания, которые были представлены населению Президентом России Федеральному Собранию, в основе которого – социальная и инфраструктурная повестка для регионов. «Развитие дорожной сети и ее содержание, стоимость и качество коммунальных услуг, строительство жилья, благоустройство – все это наиболее важные проблемы, которые выделяют сами жители Пыть-Яха», - добавила Наталья Комарова.
Глава города Пыть-Яха Александр Морозов отметил, что в 2020 году реализованы мероприятия по 7 национальным проектам. В рамках «Жилье и городская среда» в 2020 году расселено 13 аварийных и непригодных для проживания домов общей площадью порядка 11 тысяч м2. За 2020 год расселено 453 приспособленных для проживания строения, 351 балок снесён. В городе продолжается работа по расселению 186 балков.
«При поддержке губернатора и правительства автономного округа в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и государственных программ автономного округа 380 семей города улучшили свои жилищные условия», - сказал мэр города.
Кроме того, приоритетным для Пыть-Яха является национальный проект «Экология». В городе ведется реконструкция водоочистных сооружений ВОС-1 (2 очередь) и ВОС-3. Готовность объекта на составляет 64%. Сдача объектов запланирована до 1 октября 2021 года.
«Реализация национальных проектов является первоочередной стратегической задачей для нас во благо нашего города, автономного округа. Поставленные цели будут реализованы через конкретные проекты, дорожные карты и муниципальные программы», - подчеркнул Александр Морозов.
Так, в продолжение эфира жители города интересовались вопросом безнадзорного обращения с животными. Югорчанка Светлана Куполова предложила комплексный подход: обязательная регистрация домашних; штрафы за выброс и самовыгул собак; контроль и регистрация за разведением; бесплатная или льготная стерилизация домашних животных; реализация программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»; создание приютов.
Александр Морозов, отвечая на вопрос, подчеркнул, что в начале 2021 года был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем на финансовое содержание животных в приюте. «Все мероприятия, связанные с отловом, вакцинации, будет осуществляться на территории нашего муниципалитета. В 2020 году предоставили в аренду земельный участок под создание приюта. В этом направлении работаем совместно с НКО «Шанс», волонтерами и благотворительными фондами», - сказал он.
Также в ходе эфира руководитель местной городской общественной организации «Активист» Эка Шенгелая рассказала об одной из трех территорий, представленных для голосования в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».
По ее словам, до начала рейтинговое голосования за проекты благоустройства осталось 2 дня. «Мы находимся на городской площади Мира. Она тоже участвует в рейтинговом голосовании. Если пыть-яхцы поддержат её, то здесь появятся новые скамьи, красивые светильники, уложена плитка, клумбы с цветами. Мы, волонтёры, приложим усилия для того, чтобы максимальное число горожан приняли участие в голосовании», - добавила доброволец.
Напомним, в этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.
Об успешной реализации проекта «Инклюзивный театр Арлекин», ставшим победителем конкурса гранта Губернатора, рассказала режиссер Валентина Шевченко. Она отметила, что их деятельность направлена на развитие творческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья. «В рамках проекта будет реализовано несколько творческих номинаций: режиссерское искусство, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество», - сказала Валентина Шевченко.
Кроме того, в ходе эфира предприниматель Магомед-Салах Закриев затронул вопрос финансовой поддержки - компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей, компенсации банковской процентной ставки по кредитам банков. По его словам, данные меры приостановлены с апреля 2020 года. «Планируется ли Фондом поддержки предпринимательства Югры возобновить эти меры поддержки в текущем году?», - задал вопрос югорчанин.
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора автономного округа Роман Генкель отметил, что необходимые ресурсы для оказания поддержки в виде компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей, банковской процентной ставки по кредитам банков будут доведены не позднее 30 апреля текущего года до Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес». «Прием документов запланирован с 3 мая текущего года. Информация о начале приема документов будет размещена на портале малого и среднего предпринимательства Югры «Бизнесюгры.рф», официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес»», - сказал глава ведомства.
Видеозапись прямого эфира доступна в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».