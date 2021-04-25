В Югре будет создан современный больничный комплекс

- Русский
24 апреля в правительстве Югры прошло заседание проектного комитета, которое провела губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Комментируя вопрос о реконструкции больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в Советском, глава региона отметила: «Современный больничный комплекс позволит повысить качество, доступность оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям Советского района».
Наталья Комарова поручила заместителю губернатора Андрею Зобницеву в кратчайшие сроки обеспечить проведение опережающей закупки строительно-монтажных работ. «Настаиваю на том, что необходимо обеспечить принятие управленческих решений, которые позволят передать объект жителям Советского района до конца 2024 года», - обратила внимание участников заседания Наталья Комарова.
Исполняющий обязанности директора департамента строительства автономного округа Руслан Мирсаяпов рассказал, что объект включен в государственную программу Югры «Современное здравоохранение».
Также в ходе заседания участники обсудили ход реализации проектов, влияющих на повышение показателей национальных и федеральных проектов.
Наталья Комарова отметила увеличение числа югорчан, ежемесячно использующих инфраструктуру центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования по проекту «Современная школа»; создание новых мест дополнительного образования детей по проекту «Успех каждого ребенка» в 40 образовательных организациях автономного округа; открытие центра амбулаторной онкологической помощи в Советской районной больнице по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями»; предоставление нуждающимся семьям мер социальной поддержки за счет средств окружного бюджета.