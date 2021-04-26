Педагоги этнокультурного образовательного центра чествовали студентов-выпускников

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В детском этнокультурно-образовательном центре Ханты-Мансийска проходят обучение свыше пятисот учеников в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение детей проходит по 17 образовательным программам и 4 направленностям.
По словам директора учреждения Ирины Кибкало, в этом году в рамках заключённого договора о сотрудничестве, на протяжении двух недель семь студентов технолого-педагогического колледжа проходили практику в этнокультурно-образовательном центре. Для них был составлен план, сформированный на основе профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». И поскольку в будущем они будут преподавать в начальных классах общеобразовательных школ и учреждениях дополнительного образования Югры, основными направлениями практики стали культура, фольклор и традиции коренных малочисленных народов Севера.
В обучение студентов-выпускников входило также умение владеть родным языком. Во время практики они посещали мастер-классы по традиционной культуре, ознакомились с музыкальными инструментами народов ханты и манси. Учились преподавать уроки по родным языкам для детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Нужно отметить, что студенты колледжа, заканчивающие 4 курс, впервые узнали об этом образовательном учреждении, где дети разных национальностей изучают языки народов ханты и манси. Студенты-выпускники с большим интересом прошли здесь практику. Посещая занятия, они занимались не только педагогикой, воспитанием детей, но и погружались в традиционную культуру нашего региона.
В свою очередь педагоги учреждения с удовольствием оказывали всяческую помощь начинающим коллегам. Для них были подготовлены интересные задания, они ознакомились и поработали с официальным сайтом, посетили мероприятия, посвящённые коренным народам ханты и манси. В подготовке праздников принимали участие и сами дети этнокультурно-образовательного учреждения.
Ирина Александровна отметила, что в образовательный центр могут прийти не только дети народов ханты и манси, но и других национальностей. Сегодня среди пятисот обучающихся, только тридцать процентов ребят – носителей этой культуры. Остальные абсолютно другой национальности.
Организацией ЮНЕСКО 2022 -2032 годы провозгласил Международным десятилетием коренных народов. И в этом году этнокультурный образовательный центр стартовал с просветительским проектом «Язык народа моего», который направлен на позиционирование культуры коренных малочисленных народов Севера, но в объединении с другими национальностями, которые проживают у нас в Югре.
Николай МЕРОВ