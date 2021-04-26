Помоги чтецам из ХМАО пробиться в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

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С 26 апреля по 8 мая проходят отборочные туры Всероссийского финала конкурса юных чтецов «Живая классика». 255 участника из 85 регионов России в течение двух недель будут бороться за выход в полуфинал крупнейшего литературного проекта страны.
Представлять ХМАО будут 3 школьника: Еловских Полина, г. Сургут, Мигаль Каролина, г. Мегион и Писарькова Кристина, поселок Нижнесортымский Сургутского района.
В этом году выступления ребят оценивают не только столичные звёзды, но и известные литературоведы, журналисты, актёры из разных регионов России.
Расписание туров, а так же видео-выступления участников можно посмотреть на официальном сайте конкурса, а так же в социальных сетях: https://youngreaders.ru, https://vk.com/young_readers, https://www.facebook.com/youngreaders.ru/ , https://www.instagram.com/live_classics/, https://www.youtube.com/user/Youngreaders1
Зрители смогут не только написать слова поддержки, но прислать подбадривающее видео, которое поможет конкурсантам справиться с волнением и увеличит шансы попасть в полуфинал конкурса.
30 участников, которые наберут наибольшее количество баллов по результатам отборочных этапов, будут участвовать в полуфинале, который состоится 17 мая в международном детском центре «Артек».
15 лучших чтецов сразятся в финале проекта 25 мая на «Артек Арене» перед 4000 зрителей и авторитетными экспертами, которые выберут суперфиналистов. В юбилейном сезоне в жюри пригласили одну из самых известных авторов книг для детей и взрослых Наринэ Абгарян, ректора Щукинского училища, народного артиста России Евгения Князева, актера, режиссера Сергея Безрукова, программного директора «Детского радио» Виктора Приворотского.
10 победителей финала получат специальные призы от партнеров, а так же выступят в суперфинале. В этом году в честь 10-летнего юбилея конкурса «Живая классика» он впервые пройдёт в Санкт-Петербурге.
Призы победителям и участникам конкурса предоставляют просветительский ресурс Arzamas.academy и его детское аудиоприложение «Гусьгусь», электронная библиотека ЛитРес, профессиональные курсы GeekBrains, производитель электронных книг ONYX BOOX, образовательная платформа Uchi.ru.
«Чтение — один из основных методов изучения мира. Читая, мы учимся сопереживать и мыслить, развиваем память и воображение. Понимая важность навыка чтения, в этом учебном году мы создали курс по чтению на Учи.ру, проходя который, дети не просто учатся читать, но могут по-настоящему полюбить это занятие. Стремление привить любовь к чтению объединяет нас с организаторами "Живой классики", и мы рады вновь поддержать этот масштабный проект!», — подчеркнула Анна Мянник, директор департамента коммуникаций Учи.ру.
Международный конкурс юных чтецов проводит фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, глав всех регионов РФ. Генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Генеральный партнёр конкурса – ПАО ГМК «Норильский никель». Главный приз всем финалистам предоставляет центр «Артек», поддержку участников и помощь в конкурсном отборе обеспечивает театральное училище им. Щукина.