На территории этнографического музея «Торум Маа» создана маленькая деревня

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На территории этнографического музея «Торум Маа» создана маленькая деревня

В рамках сотрудничества между этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа» и музеем МЧС города Ханты-Мансийска был организован субботник, посвящённый Международному дню памятников и исторических мест и Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры. В нём приняли участие сотрудники музея, МЧС, волонтёры ЮГУ, школьники и ученики кадетского корпуса.

Во время субботника на территории музея была создана маленькая деревня «Мань павыл», там посетителям будут рассказывать о культуре, традициях и обычаях коренных народов Севера. Также на стойбище будут проводиться мастер-классы, где гости смогут своими руками изготовить различные национальные сувениры.

Директор музея «Торум Маа» Людмилы Алфёровой сказала:

- Между нашим музеем и музеем МЧС много общего, они также как и мы, ведут работу с детьми, воспитывают в них дух патриотизма. Участники субботника помогли нам с уборкой территории и установили чум. В дальнейшем там будут проходить все наши традиционные мероприятия. Мы с удовольствием ждём гостей из близлежащих школ и детских садов, здесь они на свежем воздухе, в чуме смогут изучать культуру коренных народов».  

Напомним, этнографический музей «Торум Маа» переехал в это здание в 2019 году и создал там островок традиционной культуры  коренных жителей Югры. Здание именуется, как объект культурного наследия регионального значения «Пожарное депо. 1946 г.». В 1934 году в нём располагалась «Пожарная каланча», тогда это было самым высоким строением, оттуда обозревался весь город Ханты-Мансийск.

Николай МЕРОВ

Пнд, 26/04/2021 - 14:53

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