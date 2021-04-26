Археологическая выставка положит начало школьному музею

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В Нефтеюганске прошло рабочее совещание в рамках подготовки к Открытию Югорского археологического полевого сезона-2021. Это совместный проект Главы Администрации сельского поселения Салым, ученых Сургутского государственного университета и администрации Салымской школы №2. Частью программы мероприятий станет выставка в школе, посвященная археологии Югры.
21 апреля ведущие сотрудники СурГУ О. В. Кардаш и Г. П. Визгалов встретились с директором Салымской СОШ №2 Т. А. Алифировой и представили проект «Археологи школьникам Югры» по созданию в школе музея учебных коллекций и информационных материалов по археологии ХМАО. В основу школьного музея ляжет учебная коллекция, созданная Научно-образовательным центром СурГУ для студентов университета. Это точные копии (реплики) орудий труда неолитического периода, которые, в отличие от обычных музейных экспонатов, во время урока или экскурсии можно достать из витрины и подержать в руках.
Каменные топоры, ножи, скребки, рубила, остроконечники помогут школьным педагогам проиллюстрировать материалы учебника при подготовке и проведении уроков по истории первобытного общества, а так же во время дополнительных занятий по краеведению.
Прообразом будущего школьного музея и станет выставка, которая откроется в на Празднике первой лопаты, 4 июня, в Салымской школе №2. Материалами для ее создания послужили результаты археологических исследований, проведенных в последние годы в ХМАО и, в частности, на территории поселка Салым. Раздел экспозиции «Священная кедровая роща: от артефакта до картины прошлого» расскажет об исследовании комплекса памятников археологического наследия на берегу озера Сырковый Сор. С интеграцией аборигенного и русского населения Северо-Западной Сибири в Новое время гости праздника познакомятся в разделе «Балинские юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков XVII-XIX вв.» Работу югорских археологов покажет выставка постеров «Северная археология».
Интерактивная часть экспозиции будет представлена учебной коллекцией реплик каменных орудий труда.
Археологи провели для Татьяны Алифировой экскурсию по зданию ООО «НПО «Северная археология-1» и продемонстрировали экспонаты. Директор салымской школы подержала в руках каменный топор и договорилась с югорскими археологами о дальнейших планах взаимодействия. По результатам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве для создания инновационного образовательного проекта. Администрация с.п. Салым, Салымской СОШ№2 и ученые СурГУ заинтересованы в организации учебного музея, создание которого станет возможным при получении грантовой поддержки. В настоящее время АНО «Институт археологи Севера» готовит заявку по проекту «Археологи школьникам Югры» для участия в первом конкурсе грантов Губернатора ХМАО-Югры 2021 года.
Анна Позднякова,
АНО "Институт археологии Севера"