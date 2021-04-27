Заявление в федеральный Список коренных народов теперь можно подать через МФЦ

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Об этом на своей страничке «Вконтакте» сообщила депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева.
- Как и обещала, сообщаю: завершились все организационные вопросы, и подать заявление в федеральный Список коренных народов теперь легко и просто. С 1 мая документы для включения в Список можно будет подать во всех МФЦ округа, - написала Татьяна Гоголева.
Она отметила, проводя встречи по данному вопросу, у людей главное недоумение и справедливое возмущение вызывал устаревший подход к включению в этот Список.
1 апреля состоялась рабочая встреча с губернатором Югры Натальей Комаровой. В ходе рабочей встречи Татьяна Гоголева передала письмо с просьбой организовать подачу заявлений через МФЦ Югры до 1 мая 2021 года.
- Очень признательна Наталье Владимировне за оперативное решение такого важного вопроса. Все это время находилась на связи с директором МФЦ Югры Владимиром Александровичем Михайловым и специалистами ФАДН России, - сказала депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева.
Напомним, Федеральное агентство по делам национальностей с января 2021 года в электронном формате формирует единый Список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Постановление о правилах его ведения подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин в сентябре 2020 года. Гражданам необходимо предоставить в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) бумажное или электронное заявление и один из документов, подтверждающих принадлежность к малочисленному этносу.
Создание Списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. При электронном учёте уполномоченные органы смогут получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия.
Людмила Теткина