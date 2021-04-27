В Югре будут произведены опережающие социальные выплаты

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В Югре будут произведены опережающие социальные выплаты

Распоряжение «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в мае 2021 года» подписала сегодня, 27 апреля, губернатор Югры Наталья Комарова.

В соответствии с документом руководители исполнительных органов государственной власти до 28 апреля определят количество работающих лиц в праздничные дни.

Департамент социального развития автономного округа до 30 апреля осуществит опережающую выплату отдельных мер соцподдержки за первую декаду мая 2021 года.

Кроме того, в круглосуточном режиме будут работать организации, обеспечивающие безопасность граждан, в том числе тушения пожаров.

Многофункциональные центры обеспечат предоставление государственных и муниципальных услуг заявителям, осуществившим предварительную запись до 1 мая.

С 4 по 7 мая продолжат работу организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; ЗАГСы; социальные, физкультурно-оздоровительные, медицинские учреждения; аптечные пункты; ветеринарные клиники; непрерывно действующие организации топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса.

Гражданам в период с 1 по 10 мая рекомендовано воздержаться от посещения лесов.

Для обучающихся 9 и 11 классов в целях прохождения государственной итоговой аттестации с 4 по 7 мая будет осуществлено консультирование и проведение дополнительных занятий.

Губернатор Югры Наталья Комарова также отметила, что в соответствии с распоряжением муниципальным образованиям автономного округа рекомендовано организовать мобильные группы в дошкольных образовательных организациях. По заявлению родителя (законного представителя), в случае, если он привлекается к работе с 4 по 7 мая 2021 года, ребенок может посещать детский сад.

 «Организуя свой отдых в эти дни, уважаемые земляки, призываю вас не забывать о том, что вирус все еще опасен, именно поэтому вводятся нерабочие дни. Вирус особенно опасен для тех из нас, кто не сделал прививку от коронавируса, не забывайте о необходимости соблюдения мер личной и коллективной безопасности», - обратилась к югорчанам Наталья Комарова.

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Втр, 27/04/2021 - 16:46

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