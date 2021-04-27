Александр Новьюхов: «МФЦ Югры включились в работу по формированию реестра коренных малочисленных народов Севера»

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С 1-го мая документы можно направлять не только самостоятельно, но и через сеть многофункциональных центров, в режиме «единого» окна. Таких центров на территории округа работает 85.
Как рассказал депутат Думы Югры, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, оказание государственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации через многофункциональные центры, значительно упростит и ускорит процедуру формирования реестра, а также сделает её более доступной для коренных жителей.
«Полный список учреждений, где окажут помощь, можно найти на нашем сайте noviukhov.info, на информационном портале kmns.admhmao.ru. Кроме этого, для удобства земляков мы разместили информацию в социальных сетях. Уверен, что включение в работу механизма подачи заявлений через многофункциональные центры позволит существенно ускорить наполнение реестра», - подчеркнул региональный парламентарий.
Напомним, реестр позволяет коренным жителям единожды доказать свою национальную принадлежность при реализации прав на традиционное рыболовство, охоту, иные меры государственной поддержки в сфере образования, жилищной политики, социальной помощи.
Инициатором и основным разработчиком закона, который был принят в 2020 году, выступила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
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